バーニーズ ニューヨークで叶う韓国ブランド特集♡注目別注アイテム

最旬トレンドを押さえたいなら見逃せない♡バーニーズ ニューヨークが注目する韓国ブランドの別注コレクションが登場しました。今シーズンは、感度の高いファッションシーンで存在感を放つブランドを厳選し、ここでしか手に入らない特別なアイテムを展開。洗練されたデザインとトレンド感を兼ね備えたラインナップで、春のスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪

フェミニン×洗練の韓国ブランド



＜アトリエ エディション＞は、甘さとモダンさを融合したフェミニンスタイルが魅力。別注のビジューカーディガンは33,000円（税込）で、グレー×ブラックのシックな配色が特徴です。

華やかなビジューと落ち着いたカラーのバランスが絶妙で、コーディネートの主役になる一着。背中のロゴもさりげないアクセントに。

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上品さ際立つツイードジャケット



＜ザ ローラン＞からは、ノーカラーのツイードジャケットが登場。ホワイトは97,900円（税込）、ブラックは100,100円（税込）で展開されています。

重厚感のある素材と洗練されたシルエットで、オケージョンからデイリーまで幅広く活躍。シンプルながら存在感のある一着です。

春コーデに映えるバッグ



＜サルトゥ＞のバッグは48,400円（税込）。外ポケットのデザインが印象的で、実用性とデザイン性を兼ね備えています。

淡いブルーカラーは春らしく、コーディネートのアクセントとしてもおすすめ。日常使いしやすいサイズ感も嬉しいポイントです。

今季は韓国ブランドで差をつけて♡



トレンド感と洗練されたデザインを兼ね備えた韓国ブランドの別注アイテムは、今季のコーディネートに新しい風を吹き込んでくれる存在♡

シンプルなスタイルに取り入れるだけで、一気に旬な印象に仕上がります。自分らしいおしゃれを楽しみながら、ワンランク上のスタイルを目指してみてくださいね♪