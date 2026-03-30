政府・与党は来年度予算の年度内成立を断念し、つなぎとしての暫定予算が30日夕方、成立しました。

暫定予算は、参議院本会議で与党と立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。対象期間は、来月1日から11日までで、一般会計の歳出総額はおよそ8兆5600億円です。

一方、高市首相は自民党役員会で来年度予算を年度内に成立させられなかったことを「残念だ」と述べたということです。

自民・鈴木幹事長

「（高市首相の発言は）当初予算の年度内成立が実現しなかったことは残念。全ては国民の皆様の安心と強い経済構築のためという思いで、野党の皆様と共有できなかった ものだと感じている」

自民党は4月3日までに来年度予算を成立させたいとしていますが、野党側の理解は得られていません。

こうした中、30日午後、自民党と日本保守党の幹部が会談し、外国人政策の協議の場を設置することなどを条件に2議席を持つ保守党が予算案に賛成することで合意しました。ただそれでも参議院では与党が過半数に2議席足りておらず、自民党による多数派工作と日程を巡る与野党の攻防が続きます。