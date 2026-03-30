「マジか」アイドルグループ、“2週間前に緊急搬送”プロデューサーと連絡取れず「すごく心配です」
花嫁とWeddingをコンセプトとしたアイドルグループ「June bride」の清宮羽花さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。「約2週間前に緊急搬送」されたプロデューサーと連絡が取れないことを報告しました。
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また「運営者様や関係者の皆様におかれましては、何かございましたら清宮羽花のDMまでご連絡いただけますと幸いです。今後の状況につきましては、分かり次第ご報告いたします」と呼び掛けました。
コメントでは「え！！？？！」「大丈夫なんかな？」「マジか」「まずはプロデューサーさんのご無事をお祈り申し上げます。うかちゃんもご無理なさいませんように」「大変なことになってたんですね おひとりで抱え込まないでしっかり周りの人と相談してくださいね」「すごく心配です」「最近凄く調子悪そうにしてるなぁとは思ってたけど…」と、心配の声が寄せられました。
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「大変なことになってたんですね」清宮さんは1枚の画像を投稿。「いつもJune brideを応援していただき、誠にありがとうございます。プロデューサーが約2週間前に緊急搬送されて以降、連絡が取れない状況となっております」と報告しました。そのため「今後のライブ予定につきましても、現時点では目処が立っておりません」とのことで、「公式XのDMも使用できない状況のため、関係者の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪しています。
コメントでは「え！！？？！」「大丈夫なんかな？」「マジか」「まずはプロデューサーさんのご無事をお祈り申し上げます。うかちゃんもご無理なさいませんように」「大変なことになってたんですね おひとりで抱え込まないでしっかり周りの人と相談してくださいね」「すごく心配です」「最近凄く調子悪そうにしてるなぁとは思ってたけど…」と、心配の声が寄せられました。