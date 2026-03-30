【埼玉県の人気スーパー銭湯】「越谷健美の湯」は炭酸泉露天風呂が自慢。リフレッシュに最適な施設
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「越谷健美の湯」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が3.5超えの銭湯を紹介しています
「露天の炭酸泉が広くて心地よく、温度設定も絶妙」
「サウナの温度や水風呂の質が高く、期間限定のアロマソルトを使用した塩サウナは香りが良くてリフレッシュに最適」
「ボディケアやアカスリなどのリラクゼーションメニューが豊富で、疲れがしっかりとリセットされ」
▼アクセス
所在地：埼玉県越谷市宮本町2-172-1
アクセス：東武スカイツリーライン「越谷駅」西口より徒歩約8分、または岩槻駅行バス「宮本町2丁目」停留所前
▼料金
平日：750円
土・日・祝：850円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「越谷健美の湯」です。
「越谷健美の湯」は炭酸泉露天風呂と充実したリラクゼーションが魅力「越谷健美の湯」は、炭酸泉露天風呂を備えたスーパー銭湯。お食事処では自家製蕎麦フェアなどのイベントが行われ、リンパケアやアカスリ、ボディケア「aura」、カットサロン「アクトイン」といった美と健康をサポートする施設も充実しています。
「越谷健美の湯」の口コミは？「越谷健美の湯」には以下のような口コミが寄せられています。
「露天の炭酸泉が広くて心地よく、温度設定も絶妙」
「サウナの温度や水風呂の質が高く、期間限定のアロマソルトを使用した塩サウナは香りが良くてリフレッシュに最適」
「ボディケアやアカスリなどのリラクゼーションメニューが豊富で、疲れがしっかりとリセットされ」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：埼玉県越谷市宮本町2-172-1
アクセス：東武スカイツリーライン「越谷駅」西口より徒歩約8分、または岩槻駅行バス「宮本町2丁目」停留所前
▼料金
平日：750円
土・日・祝：850円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)