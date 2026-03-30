Q. ダイエット中の缶コーヒー、「微糖」は1日何本までなら安心ですか？【管理栄養士が回答】
Q. ダイエット中の缶コーヒー、「微糖」は1日何本までなら安心ですか？Q. 「仕事で眠気覚ましに、缶コーヒーを1日1〜2本飲んでいます。気分転換になるので、微糖のものをよく飲むのですが、ダイエット中の注意点はありますか？」
A. 「微糖」も糖類を含むので、ダイエット中はできればブラックに仕事中のリフレッシュにコーヒーを飲む習慣がある人は多いと思います。しかしダイエット中であれば、「微糖」という言葉には注意が必要です。結論から言うと、1日2本程度でも、微糖缶コーヒーはダイエットの妨げになる可能性があります。
毎日2本の微糖コーヒーを飲み続けると、無意識のうちに角砂糖数個分の糖分をとってしまうことになり、血糖値の上昇や脂肪蓄積の原因につながります。
ダイエットを優先させるのであれば、眠気覚ましには「糖類ゼロ」のブラックコーヒーを選ぶのがベストです。ブラックであればカロリーもほぼなく、カフェインによる覚醒効果もストレートに得られます。
どうしても苦味が苦手な場合は、以下のポイントを意識してみてください。
・ミルクのみが入った「甘くないラテ」を選ぶ
・無脂肪乳や豆乳を加えたコーヒーを自作する
・微糖を飲むなら1日1本までとし、ゆっくり味わって満足感を高める
微糖だから安心と油断せず、成分表示を確認する習慣をつけましょう。小さな積み重ねが、ダイエット成功のカギとなります。
▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)