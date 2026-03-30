「日本代表チームが好きだ。彼らとの対戦は光栄」イングランドを率いる名将トゥヘル、日本戦を心待ち！「面白い試合になるだろう」
現地３月31日に開催される国際親善試合で、日本代表はイングランド代表と敵地で対戦する。決戦前日、敵将のトーマス・トゥヘルが会見に出席し、日本の印象を語った。英衛星放送『Sky Sports』が発言を伝えている。
森保ジャパンは近頃、３−４−２−１を基本フォーメーションとし、好調をキープ。昨年10月には初めてブラジル撃破を果たした。勢いに乗る相手について、トゥヘル監督は次のような見解を示した。
「よく整備されたチームだと予想している。機動力があり、流動的で、プレーの切り替えを好む。それにボールポゼッションも好む。非常に速い選手たちがいて、日本が採用するフォーメーションを考えると、プレーの切り替えで苦戦する可能性は大いにある。ただ、あと１回のトレーニングで万全の準備が整う。面白い試合になるだろう」
パリ・サンジェルマン、チェルシー、バイエルンとビッグクラブを渡り歩いた名将は、対戦を心待ちにしているようだ。
「日本代表チームが好きだ。彼らと対戦できるのは光栄だよ。私たちは（今回の活動で）非常に興味深く、かつ異なる２つの相手と対戦する。メンタリティもプレースタイルも違う。それを楽しみにしていた。彼らの実力は明らかだ。我々は自分たちのプレーを貫き、最高のパフォーマンスを発揮してこそ、この試合に勝てる」
決戦の舞台は９万人を収容する聖地ウェンブリー。チケットは完売、大観衆の前で一体どんな戦いが繰り広げられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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森保ジャパンは近頃、３−４−２−１を基本フォーメーションとし、好調をキープ。昨年10月には初めてブラジル撃破を果たした。勢いに乗る相手について、トゥヘル監督は次のような見解を示した。
パリ・サンジェルマン、チェルシー、バイエルンとビッグクラブを渡り歩いた名将は、対戦を心待ちにしているようだ。
「日本代表チームが好きだ。彼らと対戦できるのは光栄だよ。私たちは（今回の活動で）非常に興味深く、かつ異なる２つの相手と対戦する。メンタリティもプレースタイルも違う。それを楽しみにしていた。彼らの実力は明らかだ。我々は自分たちのプレーを貫き、最高のパフォーマンスを発揮してこそ、この試合に勝てる」
決戦の舞台は９万人を収容する聖地ウェンブリー。チケットは完売、大観衆の前で一体どんな戦いが繰り広げられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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