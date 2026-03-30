「非常に、非常に優れた選手だ」イングランドのトゥヘル監督が語る三笘薫のクオリティ「止めるのは難しい。最善の方法は...」
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、現地３月31日に行なわれる日本代表戦の前日会見に出席した。
報道陣から、ブライトンに所属する三笘薫のクオリティについて質問されると、「彼は10番のポジションで先発すると思う」とし、次のように続ける。
「彼を止めるのは難しい。最善の方法は、彼へのボールの供給を断つこと。彼はターンを好む、両方向へのターンを好む。ドリブルに強く、加速力にも秀でている。非常に、非常に優れた選手だ」
また「我々は彼を警戒することになるだろう」とコメント。「重要なのはディテール」と強調し、「ボールの供給を断つこと、正しくプレスをかけ、彼らを攻め立て、我々が思うプレッシャーのなかに追い込むこと」と話した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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報道陣から、ブライトンに所属する三笘薫のクオリティについて質問されると、「彼は10番のポジションで先発すると思う」とし、次のように続ける。
「彼を止めるのは難しい。最善の方法は、彼へのボールの供給を断つこと。彼はターンを好む、両方向へのターンを好む。ドリブルに強く、加速力にも秀でている。非常に、非常に優れた選手だ」
また「我々は彼を警戒することになるだろう」とコメント。「重要なのはディテール」と強調し、「ボールの供給を断つこと、正しくプレスをかけ、彼らを攻め立て、我々が思うプレッシャーのなかに追い込むこと」と話した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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