¡Ú4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û113¹àÌÜ¤Î°ãÈ¿Îã¤½¤Î①¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡È¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡É¡×¤ÏÈ¿Â§¶â1Ëü2000±ß¡Ö¥Ê¥ÓÂØ¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÀßÃÖ¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤·¡×¤Ï¡©¡¡
¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÖÀÄÀÚÉä¡×Æ³ÆþÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
4·î1Æü¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¡Ö¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢È¿Â§¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û113¹àÌÜ¤Î°ãÈ¿Îã¤½¤Î①¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡È¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡É¡×¤ÏÈ¿Â§¶â1Ëü2000±ß¡Ö¥Ê¥ÓÂØ¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÀßÃÖ¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤·¡×¤Ï¡©¡¡
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¼é¤ë¤Ù¤¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÄÀÚÉä¤ÎÀ©ÅÙ¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆRKK·§ËÜÊüÁ÷¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ò3ËÜ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ÚÂè°ìÃÆ¡Û¡Ê2024Ç¯5·î21Æü(²Ð) ½éÇÛ¿®¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂèÆóÃÆ¡Û113¹àÌÜ¤Î°ãÈ¿Îã¤½¤Î② ¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¡×¤ÏÈ¿Â§¶â5000±ß¡ÖÊÒ¼ª¡¢¹üÅÁÆ³¡×¤Ï¡© ¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡ÚÂè»°ÃÆ¡Û¼«Å¾¼Ö¤ÇÄ¾¿Ê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ä¸òº¹ÅÀ¤Î°ìÈÖº¸¤¬¡Öº¸ÀÞ¥ìー¥ó¡×¤É¤¦ÄÌ¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡© ·Ù»¡¤ËÊ¹¤¯¡Ö2¤Ä¤ÎÊýË¡¡×
¡ÖÀÄÀÚÉä¡×ÂÐ¾Ý¤Ï113¹àÌÜ
¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï113¹àÌÜ¤¢¤ê¡¢16ºÐ°Ê¾å¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¿Â§¶â¤Ï°ãÈ¿ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ3000±ß¤«¤é1Ëü2000±ß¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2¿Í¾è¤ê¤äÊÂÁö¤Ï3000±ß¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ¡¢»±¤µ¤·±¿Å¾¡¢°ì»þÉÔÄä»ß¤Ï5000±ß¡£
¿®¹æÌµ»ë¡¢¼ÖÆ»¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ï6000±ß¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÁàºî¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤Ï1Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î»öÎã¤Ï°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©·§ËÜ¸©·Ù¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
①¼«Å¾¼Ö¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
②¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©
①¼«Å¾¼Ö¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
·§ËÜ¸©·Ù¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ê¥Ó¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ê¤É¤Ç²èÌÌ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
②¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤È°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤··Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤ÎÌó5³ä¤¬¡¢Æ¬Éô¤ËÃ×Ì¿½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤¬»à¼Ô¡¦½Å½ý¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Ìó1.7ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
°ËÅì»Ô,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Í¥¸,
Âç³Ø,
À¸²Ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ê©ÃÅ,
ÌÀÂçÁ°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö