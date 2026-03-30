【第1弾ゲストモデル一覧】“TGC”新潟初開催！村重杏奈さんが魅力PR「全てにおいて最先端」 出演モデルと共演のチャンス！？市民オーディションも
日本最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション』がこの夏、新潟で初めて開かれます。タレントでモデルの村重杏奈さんが来県し、魅力をアピールしました。
今年7月に開催される『NAMICS presents TGC 新潟 2026』。
3月30日に開かれた記者発表会で会場を盛り上げたのは、タレントでモデルの村重杏奈さんです。
【村重杏奈さん】
「TGCといったら憧れのステージ。何が何でも立ちたかったTGCのステージ。全てにおいて最先端なのがTGC。私、TGC大好きです」
その後、地方創生の理念のもと、北九州、広島、富山などで多くの観客を魅了し、今回、新潟で初開催となります。
出演者ならではの楽しみもあるようで…
【村重杏奈さん】
「TGCはケータリングが豪華。行く地方によって用意してくれるご当地ご飯ケータリングも名物になっていて、新潟のケータリングがどんなものか楽しみ」
村上範義実行委員長は、ニットや織物・食などを通し、新潟の魅力を発信したいと話します。
【東京ガールズコレクション実行委員会 村上範義 実行委員長】
「ただ（情報を）出すのではなく、いかにそれをコンテンツ化して魅力的に見せていくか、そういったことにこだわりながら見せていきたい」
当日は約8000人の来場が見込まれるほか、オンラインでは、毎回100万人ほどが視聴するTGC。その発信力に期待を寄せるのは花角知事です。
【花角知事】
「大勢の方が県外からやって来ることを期待するが、改めて新潟に対する愛着・誇りにつながるといいなと思う」
さらに、新潟市によるステージでは…
【新潟市 中原八一 市長】
「事前に市民モデルオーディションを開催し、選ばれた方は当日のステージのランウエイで出演モデルと共演するチャンスが与えられる」
オーディションは新潟市に住む人通勤通学する人を対象に行われます。
そして3月30日夕方、村重さんがNSTに来社。TGCの楽しみ方を聞きました。
【村重杏奈さん】
「推しが出てきた瞬間でもいいし、このコーデかわいいと思った瞬間でもいいし、声を出してなんぼ。熱い方が多いといいなと思っている」
新潟を全国に発信する『NAMICS presents TGC 新潟 2026』は7月18日の開催です。
【ゲストモデル】※第1弾、50音順
有坂心花
稲垣姫菜
小國舞羽
加藤ナナ
川口ゆりな
川床明日香
雑賀サクラ
さくら
田鍋梨々花
鶴嶋乃愛
なえなの
長浜広奈
なごみ
那須ほほみ
希空
星乃夢奈
MINAMI
向井怜衣
村上愛花
米澤りあ
りんか