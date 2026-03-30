日本最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション』がこの夏、新潟で初めて開かれます。タレントでモデルの村重杏奈さんが来県し、魅力をアピールしました。

今年7月に開催される『NAMICS presents TGC 新潟 2026』。



3月30日に開かれた記者発表会で会場を盛り上げたのは、タレントでモデルの村重杏奈さんです。



【村重杏奈さん】

「TGCといったら憧れのステージ。何が何でも立ちたかったTGCのステージ。全てにおいて最先端なのがTGC。私、TGC大好きです」





TGC＝東京ガールズコレクションは『日本のガールズカルチャーを世界へ』をテーマに、2005年に初開催。その後、地方創生の理念のもと、北九州、広島、富山などで多くの観客を魅了し、今回、新潟で初開催となります。出演者ならではの楽しみもあるようで…【村重杏奈さん】「TGCはケータリングが豪華。行く地方によって用意してくれるご当地ご飯ケータリングも名物になっていて、新潟のケータリングがどんなものか楽しみ」村上範義実行委員長は、ニットや織物・食などを通し、新潟の魅力を発信したいと話します。【東京ガールズコレクション実行委員会 村上範義 実行委員長】「ただ（情報を）出すのではなく、いかにそれをコンテンツ化して魅力的に見せていくか、そういったことにこだわりながら見せていきたい」当日は約8000人の来場が見込まれるほか、オンラインでは、毎回100万人ほどが視聴するTGC。その発信力に期待を寄せるのは花角知事です。【花角知事】「大勢の方が県外からやって来ることを期待するが、改めて新潟に対する愛着・誇りにつながるといいなと思う」さらに、新潟市によるステージでは…【新潟市 中原八一 市長】「事前に市民モデルオーディションを開催し、選ばれた方は当日のステージのランウエイで出演モデルと共演するチャンスが与えられる」オーディションは新潟市に住む人通勤通学する人を対象に行われます。そして3月30日夕方、村重さんがNSTに来社。TGCの楽しみ方を聞きました。【村重杏奈さん】「推しが出てきた瞬間でもいいし、このコーデかわいいと思った瞬間でもいいし、声を出してなんぼ。熱い方が多いといいなと思っている」新潟を全国に発信する『NAMICS presents TGC 新潟 2026』は7月18日の開催です。

【ゲストモデル】※第1弾、50音順

有坂心花

稲垣姫菜

小國舞羽

加藤ナナ

川口ゆりな

川床明日香

雑賀サクラ

さくら

田鍋梨々花

鶴嶋乃愛

なえなの

長浜広奈

なごみ

那須ほほみ

希空

星乃夢奈

MINAMI

向井怜衣

村上愛花

米澤りあ

りんか