戦闘終結か、地上侵攻か。トランプ大統領は交渉が順調だとアピールする一方で、石油の輸出拠点でもあるカーグ島の占領も示唆しました。一方、石油価格の高騰による影響は世界中に広がっています。

■トランプ氏「一番の関心はイランの石油奪うこと」

記者「今週中にイランと合意する可能性は？」

トランプ大統領「合意するだろう。近いうちかもしれない」

イランとの戦闘終結に向けた交渉が“順調だ”とアピールしたアメリカのトランプ大統領。その一方で…

記者「地上部隊の投入はまだ検討していますか？」

トランプ大統領「いくらでも選択肢がある。中東にすさまじい数の艦船を展開させている」

イランへの地上侵攻も選択肢の一つとしました。

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27日には、長崎県佐世保市を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」と沖縄県に駐留する海兵隊の部隊などおよそ3500人が中東に到着。トランプ大統領は交渉の傍ら、イランへの圧力をかけ続けています。

トランプ大統領「正直なところ、私の一番の関心はイランの石油を奪うことだ」

29日にはフィナンシャル・タイムズのインタビューに、イランの石油の輸出拠点であるカーグ島の占領も示唆しました。ますます高まる地上侵攻の可能性。これにイラン側は…

イラン中央軍報道官「アメリカ軍の司令官たちはペルシャ湾のサメの格好の餌になる」

アメリカ軍が地上侵攻しても撃退すると自信をみせています。

■生放送中に…テレビ局に“ミサイル直撃”

こうした中、イラン国内への攻撃も続いています。

記者「アル・アラビーテレビの支局が攻撃を受けました」

29日、カタールのテレビ局が放送したのは、イランの首都テヘランにある支局の様子。当時、建物内にいたという記者は…

アル・アラビー ハゼム・カラス記者「生放送中に話していると突然、爆発音が聞こえました。当時スタジオにいましたが、天井や壁などあらゆるものが落ちてきました」

生放送中に、テレビ局の建物にミサイルが直撃したということです。

アル・アラビー ハゼム・カラス記者「こんなことが起きると思ってもいませんでした」

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事態が収束する兆しが見えない中、28日には、イエメンの親イラン武装組織フーシ派がイランに加勢すると宣言。フーシ派も近くを通るタンカーのだ捕や攻撃を始める可能性があり、原油輸送の危機がさらに高まっています。

■化学メーカーが製品の値上げ発表

こうしたなか、29日に愛媛県今治市に到着した1隻のタンカー。載せているのは10万キロリットルの原油。日本国内で1日に消費するおよそ3分の1にあたる量だといいます。

原油が運ばれてきた経路はホルムズ海峡を通過しないもの。イラン情勢悪化後の今月1日にサウジアラビアの紅海側の港を出て、およそ4週間かけ日本に到着しました。

およそ237日分ある石油備蓄の放出を始めた日本。原油の輸入が不透明な状況のなか、私たちの身近なものへの影響が続きます。

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化学メーカーの「積水化学工業」は、来月1日出荷分から給水用の配管などに使われる「塩素化塩化ビニル樹脂」製品の値上げを発表。また、「三洋化成工業」は車のシートや断熱材などに使われるポリウレタンの主原料の価格を4月納入分から値上げするとしています。

■中国では“ガソリン危機”が商機に…

“原油不足”の影響は海外でも。世界各国で生活に変化が出ています。石油備蓄が多くて180日分という中国。多くの客でにぎわっていたのは、電気自動車のディーラーです。

電気自動車ディーラー・店長「先週ガソリンの値段が結構上がり、一部のガソリン車しか持っていないお客さんの考え方が変わりました」

イラン情勢悪化以降、2度にわたりガソリンの値上げがあった中国。こちらの店舗では販売台数が1.5倍になったといいます。週末に訪れた客はおよそ250組。

店員「コストパフォーマンスは最高です」

客「この車はいくらですか？」

店員「35万元（約800万円）です」

“ガソリン危機”を商機とみています。実は、日本とほぼ同じ水準だという中国のガソリン代。ただ、電気代をみてみると、中国は1キロワットアワーあたりおよそ15円。日本と比べ半額ほどなのです。充電満タンで電気代は1000円程度、モニターには…

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記者「残り（充電）93％なんですが、650キロ近く走れる」

安い電気代に対して、長く走れる“コスパ”がウリです。この日、試乗に訪れた20代の男性。車体価格はやや高いものの…

試乗する男性「ガソリン車は電気自動車より（維持）コストが数倍高い」

やはり“コスパ”重視。電気自動車の印象は…

試乗する男性「ほぼ決まり、もう候補に入れました。別の車を試乗してから決めます」

■自転車買う人増え…部品の在庫なくなる事態に

一方、国家備蓄量がおよそ45日分となっている東南アジアのフィリピン。ガソリンスタンドで「軽油」をいれると、軽油1リットルの値段は28日時点でおよそ315円。1か月ほど前と比べておよそ2倍になっていました。こうしたなか、街中では変化が…

ガソリン高騰で、バイクなどを手放し自転車を買う人が増えているといいます。自転車店では部品の在庫もなくなる事態に。

中東産の原油が手に入りにくいなか、生活スタイルの変化を求められています。