隅田川は墨田区の西端を沿うように流れている。この川には徒歩で通行できる橋は区内に９つある。スポーツ報知ではその橋を個別に紹介。名前の由来や歴史などを紹介する。第４回は「水神大橋」。

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【水神大橋（すいじんおおはし）】墨田区に架かる橋で最北に位置。そして最も新しい通行できる橋だ。

１９８８年に架けられ地震などの災害に備えて再開発された。この地域は防災拠点で東（墨田区側）と西（荒川区側）を結ぶ連絡橋の役割も果たしている。東側は首都高速６号線・墨堤ランプの入り口にもなっている。

橋の形は床面の橋桁（はしげた）とアーチ（橋の弓なりの梁）を斜めに張ったケーブルでつないだ「ニールセンローゼ」方式。これも墨田区で初のタイプだ。橋の組み立ても陸上で行い台船にのせ、満潮時に架ける位置まで運び、引き潮で橋脚にのせる工事で話題になった。

橋の長さは１５７メートル、幅１７メートル。橋の名は隅田川の総鎮守で、「水神社」として親しまれている（橋東側にある）隅田川神社に由来する。墨田区側から渡ると隅田川が大きく湾曲する光景が目に入り、正面には汐入公園が広がる開放感ある風景が広がっている。