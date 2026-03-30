

文化放送で放送中の『Girls²のがるがるトーク！』は、このたびの春の番組改編でのリニューアルと、同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」での公式チャンネル開設を記念し、4月5日（日）20時から、QloveR会員限定の特別生配信『Girls²のがるがるトーク！～祝・QloveR開設！はじめての生配信SP！～』を実施する。

『Girls²のがるがるトーク！』は、ガールズ・パフォーマンスグループのGirls²（ガールズガールズ）のメンバーがパーソナリティを務める冠ラジオ番組。毎回、Girls²のメンバーから2人が週替わりで登場し、ステージ上でのカッコいいパフォーマンスとは一味違う、彼女たちの等身大の魅力がたっぷり詰まったひとときを届けている。

2021年7月に、Girls²初のラジオ冠レギュラーとしてスタートした当番組は、2024年4月よりエンタメバラエティワイド『レコメン！』内でのフロート放送を経て、この春、ふたたび30分の独立番組としてリニューアル。このたび、同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」でのチャンネル開設、およびメンバー全員（小田柚葉、隅谷百花、鶴屋美咲、小川桜花、増田來亜、菱田未渚美、山口綺羅）が大集合する特別生配信が決定。生配信では、メンバーがこれまでの番組の歴史を振り返るほか、QloveRチャンネルで今後やってみたいことや意気込みを、たっぷりと語る。

■映像付きアーカイブやおまけ動画も！「QloveR」チャンネルが3月25日(水)にオープン

3月25日（水）に開設された『Girls²のがるがるトーク！』のQloveRチャンネル（月額660円）では、地上波ラジオ放送のアーカイブを「映像付き」で視聴できるほか、会員限定のおまけ動画など、ここでしか見られない特別コンテンツを楽しめる。さらに今回のような会員限定の不定期生配信も予定。

■絶対に見逃せない！ 豪華な「早期入会特典」をご用意

チャンネル開設を記念し、4月末までに入会いただいた方には、以下の早期入会特典を用意。

1.「文化放送入館証風ステッカー」をプレゼント！

…メンバーのサインやメッセージの複製が入った、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのステッカーです。お好きなメンバーのデザインを1点選ぶことができる。

2. 幻の「超超超初回放送（2021年7月3日）」の音声アーカイブを限定配信！

…番組がスタートした記念すべき第1回目の放送を、4月末までの期間限定で聴取できる。QloveR会員でしか聴けない超貴重な音源となる。

【配信概要】

■タイトル： 『Girls²のがるがるトーク！～祝・QloveR開設！はじめての生配信SP！～』

■配信日時： 2026年4月5日(日) 20時より配信

■出 演： Girls² （小田柚葉、隅谷百花、鶴屋美咲、小川桜花、増田來亜、菱田未渚美、山口綺羅）

■配信媒体：

オリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」

番組チャンネル：『Girls²のがるがるトーク！』 https://qlover.jp/girls

［有料配信］ 月額660円（税込） ※入会方法は上記番組サイトURLより

＊会員限定のおもなコンテンツ内容

・地上波放送の映像付きアーカイブ配信

・おまけ動画配信

・不定期生配信

＊早期入会特典（※4月末までにご入会の方限定）

・メンバーのサイン・メッセージの複製入り「文化放送入館証風ステッカー」プレゼント

・番組の初回放送（2021年7月3日）の音声アーカイブ限定配信

【番組概要】

■番組名：『Girls²のがるがるトーク！』

■放送日時：毎週月曜日 午後8時00分～8時30分 ※3月30日（月）よりリニューアル

■出演：Girls²（小田柚葉、隅谷百花、鶴屋美咲、小川桜花、増田來亜、菱田未渚美、山口綺羅）

＊週替わりで2名出演

■メールアドレス：girls@joqr.net

■番組X： @joqrgirls

※推奨ハッシュタグ： #がるがるトーク