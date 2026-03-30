ＦＩＦＡランク４位のイングランド代表は３０日、日本代表との国際親善試合（日本時間１日）に向け、トゥヘル監督の記者会見を行った。ドイツ人指揮官は日本戦に向けた意気込みを語った。

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指揮官は「日本と戦えることは本当に喜ばしい。日本は素晴らしいチームであり、素晴らしい文化を持つ国だ」と対戦を心待ちにした。

トゥヘル監督はドイツ１部マインツで岡崎慎司、同１部ドルトムントで香川真司を指導した実績を持つ。「岡崎慎司も香川真司も、素晴らしい選手でした。いつも謙虚で、自分の持てる全てをピッチに捧げる選手でした」と回想。「私は日本という国も、日本代表というチームもどちらも好きだよ」と笑顔を浮かべ「日本には２回行ったが、日本のホスピタリティー、文化、佇まいには本当に感動したんです」とうなずいた。

イングランドは２７日に行われたホームのウルグアイ戦を当落線上の選手中心の編成で挑み、１―１でドロー。同戦後に８人がけがなどで離脱したが、選手の見極めを目的に大量３５人を招集していたこともあり、日本戦は現状の２７人体制のベストメンバーで臨むことになる。