第1子出産の日テレ郡司恭子アナ、彩り豊かなお花見弁当が話題「美味しそうなおかずばかり」「盛り付けも綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/30】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが3月29日、自身のInstagramを更新。お花見弁当を公開した。
【写真】35歳日テレアナ1児の母、花ウインナー・パプリカの肉巻き…豪華弁当
郡司アナは「今週のごはん」と添え、手料理と弁当の写真を3枚投稿。1枚目は、こんがりと揚がった唐揚げにサラダを添えた写真で「東原亜希さんのYouTube【運動会弁当】を拝見して 唐揚げたべたーーい！となり」とタレントの東原のYouTube動画を参考にしたと説明している。2枚目は「お花見弁当は タッパーとギンガミで乗り切った」と記し、タッパー容器に盛り付けた弁当の写真を公開。卵焼きやパプリカの肉巻き、花ウインナーやブロッコリーなどが詰められており、彩り豊かで華やかな仕上がりとなっている。最後は、しっとりとした肉に色とりどりの野菜を付け合わせた1品で「忙しい日は オーブンにお任せして、お肉も野菜もいっきに完成」と紹介している。
この投稿は「全部食べたい」「盛り付けも綺麗」「美味しそうなおかずばかり」「忙しい日の工夫、すごく参考になる」と反響を呼んでいる。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳日テレアナ1児の母、花ウインナー・パプリカの肉巻き…豪華弁当
◆郡司恭子アナ、彩り豊かなお花見弁当披露
郡司アナは「今週のごはん」と添え、手料理と弁当の写真を3枚投稿。1枚目は、こんがりと揚がった唐揚げにサラダを添えた写真で「東原亜希さんのYouTube【運動会弁当】を拝見して 唐揚げたべたーーい！となり」とタレントの東原のYouTube動画を参考にしたと説明している。2枚目は「お花見弁当は タッパーとギンガミで乗り切った」と記し、タッパー容器に盛り付けた弁当の写真を公開。卵焼きやパプリカの肉巻き、花ウインナーやブロッコリーなどが詰められており、彩り豊かで華やかな仕上がりとなっている。最後は、しっとりとした肉に色とりどりの野菜を付け合わせた1品で「忙しい日は オーブンにお任せして、お肉も野菜もいっきに完成」と紹介している。
◆郡司恭子アナの投稿に「美味しそうなおかずばかり」と反響
この投稿は「全部食べたい」「盛り付けも綺麗」「美味しそうなおかずばかり」「忙しい日の工夫、すごく参考になる」と反響を呼んでいる。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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