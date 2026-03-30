久間田琳加「一足先に春コーデ」ブラウス×ミニスカ姿でスラリ美脚輝く「桜に映えて綺麗」「まさに女神様」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】モデルで女優の久間田琳加が3月29日、自身のInstagramを更新。春のコーディネートを公開した。
【写真】25歳美人女優、超ミニ丈で「まさに女神様」
久間田は「桜の季節」「一足先に春コーデ」とつづり、桜並木で撮影したコーディネート写真を投稿。白のブラウスに同色のミニスカートを合わせ、フードとポケットが付いたピンクの大判ストールを羽織った春らしいスタイルを披露している。後ろ姿のショットでは、ミニスカートからスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿は「まさに女神様」「可愛すぎます」「桜に映えて綺麗」「めちゃくちゃ似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人女優、超ミニ丈で「まさに女神様」
◆久間田琳加、スラリ美脚際立つブラウス×ミニスカコーデ披露
久間田は「桜の季節」「一足先に春コーデ」とつづり、桜並木で撮影したコーディネート写真を投稿。白のブラウスに同色のミニスカートを合わせ、フードとポケットが付いたピンクの大判ストールを羽織った春らしいスタイルを披露している。後ろ姿のショットでは、ミニスカートからスラリとした美しい脚がのぞいている。
◆久間田琳加の投稿に「桜に映えて綺麗」と反響
この投稿は「まさに女神様」「可愛すぎます」「桜に映えて綺麗」「めちゃくちゃ似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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