INI 眥預臾粥屮鼻璽爐覆匹燭さんのライブができて幸せだった」充実の1年を回顧
11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。
3月19日（木）の放送では、今年度最後の授業（放送）として、この1年を頑張った生徒（リスナー）に向けて、郄塚がおもちゃの楽器を鳴らしながらエールを贈りました。
――この日の放送で、郄塚は「今年度最後の『INI LOCKS!』ですね！ 10代のみんなにとっては特に節目の時期ですけれども、この1年はどんな1年でしたでしょうか？」と切り出し、自身のこの1年についても振り返りました。
＜郄塚からのメッセージ＞
郄塚：僕の1年はですね、どんな1年かな。でもやっぱり、ドームとかたくさんいろいろなライブをさせていただいた1年だったかなと思いますので、すごい幸せな、充実した1年でした！ ということで、今夜はこの1年の生徒の頑張りを、僕が“ファンファーレ”を奏でながら賞賛していく授業をしたいと思います！
この1年、生徒が頑張ったことに“ファンファーレ”を贈ろう！ ということで、生徒のみんなが頑張ったことや褒めてほしいことに対して、僕がファンファーレを鳴らしていくこの授業ですけれども。もう早速、この教室が楽器で散らかっているんですけれども、たくさんの音の鳴るものが用意されているんですよ！
（マラカス、タンバリン、ラッパなどを手に取って音を鳴らす郄塚）
郄塚：もうこの授業ではおなじみのこんな音も……なーんてものがたくさんありますのでね！ たくさんいろいろな音を鳴らして、みんなの頑張りを褒めていこうと思います！
番組では、高校受験に見事合格したというリスナーからのメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
私が今年頑張ったことは高校受験です！ 私は小学1年生から9年間続けてきたバスケットボールで推薦を取ることができ、無事高校に合格することができました!! INIや大夢先生のおかげで頑張れたので、高校生活も応援してほしいです！（静岡県 15歳）
＜郄塚からのメッセージ＞
郄塚：まずは受験お疲れさま！ すごいね！ バスケットボールで推薦を取ることができたと。スポーツ推薦って、やっぱりすごく難しいイメージがありますから、相当頑張ったんだろうね。きっと幸せな高校生活が待っていると思いますから、ぜひぜひ、中学校以上に高校生活を楽しんでください！
（タンバリンを鳴らして祝福する郄塚）
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
3月19日（木）の放送では、今年度最後の授業（放送）として、この1年を頑張った生徒（リスナー）に向けて、郄塚がおもちゃの楽器を鳴らしながらエールを贈りました。
INI郄塚大夢
――この日の放送で、郄塚は「今年度最後の『INI LOCKS!』ですね！ 10代のみんなにとっては特に節目の時期ですけれども、この1年はどんな1年でしたでしょうか？」と切り出し、自身のこの1年についても振り返りました。
＜郄塚からのメッセージ＞
郄塚：僕の1年はですね、どんな1年かな。でもやっぱり、ドームとかたくさんいろいろなライブをさせていただいた1年だったかなと思いますので、すごい幸せな、充実した1年でした！ ということで、今夜はこの1年の生徒の頑張りを、僕が“ファンファーレ”を奏でながら賞賛していく授業をしたいと思います！
この1年、生徒が頑張ったことに“ファンファーレ”を贈ろう！ ということで、生徒のみんなが頑張ったことや褒めてほしいことに対して、僕がファンファーレを鳴らしていくこの授業ですけれども。もう早速、この教室が楽器で散らかっているんですけれども、たくさんの音の鳴るものが用意されているんですよ！
（マラカス、タンバリン、ラッパなどを手に取って音を鳴らす郄塚）
郄塚：もうこの授業ではおなじみのこんな音も……なーんてものがたくさんありますのでね！ たくさんいろいろな音を鳴らして、みんなの頑張りを褒めていこうと思います！
番組では、高校受験に見事合格したというリスナーからのメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
私が今年頑張ったことは高校受験です！ 私は小学1年生から9年間続けてきたバスケットボールで推薦を取ることができ、無事高校に合格することができました!! INIや大夢先生のおかげで頑張れたので、高校生活も応援してほしいです！（静岡県 15歳）
＜郄塚からのメッセージ＞
郄塚：まずは受験お疲れさま！ すごいね！ バスケットボールで推薦を取ることができたと。スポーツ推薦って、やっぱりすごく難しいイメージがありますから、相当頑張ったんだろうね。きっと幸せな高校生活が待っていると思いますから、ぜひぜひ、中学校以上に高校生活を楽しんでください！
（タンバリンを鳴らして祝福する郄塚）
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624