本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



3/30（月）



EUR/USD

1.1450（8.70億ユーロ）

1.1500（5.71億ユーロ）

1.1525（5.89億ユーロ）

1.1550（10.0億ユーロ）

1.1650（5.38億ユーロ）



USD/JPY

目立った設定なし



GBP/USD

目立った設定なし



ユーロドルは1.1500、1.1525、1.1550など現行水準付近に期限設定が集まっている

ドル円、ポンドドルは目立った設定はみられず



※明日31日にはUSD/JPY（157.00、159.00付近）やEUR/USD（1.1500付近に29億ユーロ）などの巨大な期日が控えており、本日の値動きが明日のマグネット効果を強める可能性がある

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