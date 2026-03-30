本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模

3/30（月）

EUR/USD
1.1450（8.70億ユーロ）
1.1500（5.71億ユーロ）
1.1525（5.89億ユーロ）
1.1550（10.0億ユーロ）
1.1650（5.38億ユーロ）

USD/JPY
目立った設定なし

GBP/USD
目立った設定なし

ユーロドルは1.1500、1.1525、1.1550など現行水準付近に期限設定が集まっている
ドル円、ポンドドルは目立った設定はみられず

※明日31日にはUSD/JPY（157.00、159.00付近）やEUR/USD（1.1500付近に29億ユーロ）などの巨大な期日が控えており、本日の値動きが明日のマグネット効果を強める可能性がある