鈴木福＆本田望結、渋めの店で“打ち上げ”飲み2ショットに反響「エモすぎ」「尊い」 『コドモ警察』豪華メンバーと
子役出身の俳優・鈴木福（21）と本田望結（21）が、映画監督の福田雄一氏のXに登場し、話題を集めている。
【写真】感慨深すぎる… 鈴木福＆本田望結、渋めの店で“打ち上げ”飲み2ショット
福田監督は30日までの投稿で、鈴木と本田がビールジョッキを持つ2ショットを披露。鈴木の20歳の誕生日に「お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！」とLINEしたところ、ようやく実現したと明かした。
「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ！ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて」と説明し、仲間たちも集った宴の様子を伝えた。
『コドモ警察』は連続ドラマとして2012年4月クールに放送。その後、映画版が翌13年に公開された。
これに対して、「まじで感慨深すぎるwww 」「エモすぎる同窓会すぎて尊い…」「渋い雰囲気のお店も大好きです」「豪華な飲み会ですね！」など、多数の声が寄せられている。
【写真】感慨深すぎる… 鈴木福＆本田望結、渋めの店で“打ち上げ”飲み2ショット
福田監督は30日までの投稿で、鈴木と本田がビールジョッキを持つ2ショットを披露。鈴木の20歳の誕生日に「お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！」とLINEしたところ、ようやく実現したと明かした。
「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ！ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて」と説明し、仲間たちも集った宴の様子を伝えた。
『コドモ警察』は連続ドラマとして2012年4月クールに放送。その後、映画版が翌13年に公開された。
これに対して、「まじで感慨深すぎるwww 」「エモすぎる同窓会すぎて尊い…」「渋い雰囲気のお店も大好きです」「豪華な飲み会ですね！」など、多数の声が寄せられている。