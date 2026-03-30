＜『さにしゃんサンゴSHOW!! ～35年目の音楽旅団ツアー～』ファイナル公演オフィシャルレポート＞

BEGINが開催してきたデビュー35周年記念の全国ホールツアー『さにしゃんサンゴSHOW!! ～35年目の音楽旅団ツアー～』が3月28日、29日の沖縄・石垣市民会館公演をもってツアーファイナルを迎え、大盛況のうちに幕を閉じた。

（関連：【写真あり】『さにしゃんサンゴSHOW!! ～35年目の音楽旅団ツアー～』沖縄公演の模様）

本ツアーは、2025年9月19日の東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りにスタートし、北海道から九州、そして沖縄まで全国各地をかけ巡る全35公演のホールコンサートとして開催。35周年という節目の年にふさわしく、BEGINのこれまでの歩みと音楽的現在地を、全国のファンへ感謝と共に届けるツアーとして展開された。

ツアーファイナルの地となったのは、メンバーの故郷である沖縄・石垣島。3月28日、29日の2日間にわたり開催された石垣市民会館公演には、地元ファンに加え、全国各地からこの瞬間を見届けようと多くのファンが集まり、会場は超満員の観客で埋め尽くされた。

ステージでは、誰もが知る「島人ぬ宝」「三線の花」や最新楽曲「太陽」「なんくる君であれ」など幅広い楽曲が披露され、35周年の集大成ともいえる内容で観客を魅了し、心を震わせた。

全国35公演にわたり開催された今回のホールツアーは、延べ5万人を動員。また、ツアーファイナルの模様は、生中継で全国各地の映画館にて初のライブ・ビューイングで上映され、石垣島の熱気はリアルタイムで全国に広がり、物理的な距離を超えて全国のファンの胸に深く刻み込まれた。

また、ライブ終盤にMCでメンバー３人から次のように語り、ファンへの感謝、自分たちの心境を伝えた。

「『島人ぬ宝』、『涙そうそう』とか、たぶん僕たちの命よりも長く残っていくと思うと、責任の重さを感じるし、たくさんの先輩の方々をはじめ、皆さんに本当に感謝をしています」（比嘉栄昇）

「40年ぐらい前に石垣島を離れて、この36年間もメンバー3人でこうやって音楽続けてくれると全く想像できてなかったです。本当に皆さん、ありがとう！」（島袋優）

「35周年を記念した長い全国ツアー、大きな怪我や事故もなく、最後まで乗り切れたこと、何よりツアーファイナルの地が石垣ということを本当に嬉しく思います」（上地等）

故郷・石垣島でのツアーファイナルは、35周年プロジェクトの大きな節目として、BEGINの新たなスタートを印象づけた。

（文＝リアルサウンド編集部）