MF川崎颯太がマインツへ完全移籍!! 京都が正式発表「恩返しできるようドイツの地で全力で戦います」
京都サンガF.C.は30日、マインツ(ドイツ)に期限付き移籍中のMF川崎颯太が同クラブに完全移籍することを発表した。
2001年7月30日生まれの24歳は、20年に下部組織から育った京都のトップチームに昇格。23年からはキャプテンマークを託されるなど、主軸としてプレーすると、25年7月にマインツへの期限付き移籍が発表された。
移籍期間は26年6月30日までだったが、今月27日にマインツが買い取りOPの行使を発表。公式戦14試合に出場している川崎に対し、クリスティアン・ハイデルSDは「颯太はマインツで非常に快適に過ごしており、ここに将来を見出している。関係者全員の視点から、彼はマインツでの最初のシーズンで非常に良い成長を遂げた。我々は彼の能力を確信しており、若い選手として今後も大きな進歩を遂げると確信している」とコメントしていた。
京都のクラブ公式ウェブサイトを通じ、川崎は「京都サンガF.C.に関わるすべての皆さまへ。マインツに完全移籍することとなりました。寂しさもありますが、ほっとした気持ちが一番です。京都から、日本から、応援してくれる方々がたくさんいる中で、なかなか結果が出せなかった悔しいシーズンでした。日本時間では深夜の試合だとしても、たとえ試合に出られなくても『試合を見たよ。次出れるように頑張ってね。』とあたたかい応援をくれる方々に結果と活躍で恩返しできるようドイツの地で全力で戦います。これからの京都サンガF.C.の更なる発展をマインツから応援しています。」とのコメントを残している。
2001年7月30日生まれの24歳は、20年に下部組織から育った京都のトップチームに昇格。23年からはキャプテンマークを託されるなど、主軸としてプレーすると、25年7月にマインツへの期限付き移籍が発表された。
移籍期間は26年6月30日までだったが、今月27日にマインツが買い取りOPの行使を発表。公式戦14試合に出場している川崎に対し、クリスティアン・ハイデルSDは「颯太はマインツで非常に快適に過ごしており、ここに将来を見出している。関係者全員の視点から、彼はマインツでの最初のシーズンで非常に良い成長を遂げた。我々は彼の能力を確信しており、若い選手として今後も大きな進歩を遂げると確信している」とコメントしていた。