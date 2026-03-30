川崎F戦で一発退場の町田FWエリキ、FC東京戦2試合が出場停止&罰金20万円
Jリーグは30日、J1百年構想リーグEAST第5節で退場を命じられたFC町田ゼルビアFWエリキに対し、2試合の出場停止と罰金20万円の処分を決定した。
エリキは28日にホームで開催された川崎F戦に先発出場。しかし、後半31分にルーズボールに走り込むと、ボールを処理したDF丸山祐市の足を踏んでしまい、レッドカードが提示された。
Jリーグ規律委員会は、日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、この行為を「相手競技者の左脛に対し、足裏でタックルした行為は、著しい反則行為に該当すると判断」し、2試合の出場停止処分と20万円の罰金処分を下した。
エリキは4月1日の第11節FC東京戦と同5日の第9節FC東京戦が出場停止となる。
エリキは28日にホームで開催された川崎F戦に先発出場。しかし、後半31分にルーズボールに走り込むと、ボールを処理したDF丸山祐市の足を踏んでしまい、レッドカードが提示された。
Jリーグ規律委員会は、日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、この行為を「相手競技者の左脛に対し、足裏でタックルした行為は、著しい反則行為に該当すると判断」し、2試合の出場停止処分と20万円の罰金処分を下した。
エリキは4月1日の第11節FC東京戦と同5日の第9節FC東京戦が出場停止となる。