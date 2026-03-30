4月1日から自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符」制度が始まります。青切符導入でどう変わるのか、県内の現状を取材しました。



ここは、広島市南区の交差点です。歩行者用信号が点滅して、赤に変わりました…。



■大江芳樹記者

「赤信号で横断歩道を渡っています。非常に危ないです」



信号無視です。左折の車も停止せざるを得ませんでした。違反はほかにも…。



■大江芳樹記者

「こちらの男性はスマホを操作しながら自転車を運転しています」

スマートフォンを操作しながら運転する「ながらスマホ」です。約1時間の取材中に、4件の「信号無視」や「ながらスマホ」、「傘さし運転」といった自転車の交通違反を確認しました。



こうした違反を取り締まるため、4月1日から始まるのが、「青切符」制度です。16歳以上が対象で、切符が交付されると反則金を納めなくてはなりません。



■自転車の利用者

「知らなかった。（青切符は）いいのではないか。広島は自転車に乗る方が多いので、ちゃんとルールを守るようになった方が。」「気をつけないといけないと思っている。走ってはいけない歩道は走らないとか、一時停止に気をつけるとか。」

導入の背景を聞きました。



■広島県警自転車小型モビリティ対策室 水谷治紀 室長

「自転車の関連する交通事故については、全体の約2割以上を占めなかなか自転車の関連する事故が減らない状況にある。より実効性のある取り締まりを 必要として、今回の『青切符』制度を導入することになった」



「青切符」を切られる違反の数はなんと113もあるんです。反則金の金額は違反の重大性で分かれています。「信号無視」や「逆走」が6000円。「傘さし運転」は5000円です。基本的に「青切符」は即座に交付されるわけではありません。警察官が指導・警告し、それでも違反が続けられる場合に切られます。ただし、事故につながる危険な行為は異なります。

■広島県警自転車小型モビリティ対策室 水谷治紀 室長

「スマホを見ながら、あるいはスマホを通話しながらの自転車運転、こういったものが即検挙の対象として考えている。次に遮断踏切への立ち入り。遮断機が降り始めているにもかかわらず踏切に侵入していく。こういったものについてはやはり即検挙の対象。」

「ながらスマホ」が最も高い1万2000円。「遮断踏切への立ち入り」も7000円と、金額が高く設定されいます。そのほか、「ブレーキの不良」や2つ以上の違反を同時に行っていた場合も、即座に交付されます。「青切符」制度の導入を前に高校で開かれた自転車の正しい利用についての講習会を取材しました。



■広島東署交通課 小池泰広 警部補

「逆走しとる人に（警察官が）注意しよる。『止まれ、止まれ。逆走してはいけない』と。無視していたら検挙。」

「青切符」は、16歳以上の高校生も対象に含まれます。



■広島東署交通課 小池泰広 警部補

「お金を払わないといけないというために交通ルールを守るのではなく、自分の命を守る、けがをしない、相手にけがをさせないようにするために、交通ルールをしっかり守ってください」



■高校生

「傘をさしての片手運転が反則金をとられるのは初めて知った。」「すごく勉強になりました。誰にも迷惑をかけないように心掛けたい。」





（2026年3月30日 放送）