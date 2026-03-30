　本日の日経平均株価は、中東情勢の悪化懸念や権利配当落ちによる処分売りが響き、前日比1487円安の5万1885円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、29日に配信した【杉村富生の短期相場観測】で取り上げられたＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]など。そのほか、あさくま <7678> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<2384> ＳＢＳＨＤ　　東Ｐ　陸運業
<2689> オルバヘルス　東Ｓ　卸売業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業

<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業


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