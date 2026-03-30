

本日の日経平均株価は、中東情勢の悪化懸念や権利配当落ちによる処分売りが響き、前日比1487円安の5万1885円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は9社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、29日に配信した【杉村富生の短期相場観測】で取り上げられたＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]など。そのほか、あさくま <7678> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業

<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業

<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業

<2689> オルバヘルス 東Ｓ 卸売業

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業



<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業





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