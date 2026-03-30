4月から変わる自転車の青切符制度についてお伝えします。



交通切符には、重い違反で刑事罰の対象となる「赤切符」と、比較的軽い違反で、反則金の対象となる「青切符」があり、4月1日からは、自転車にもこの「青切符」が適用されるようになります。

スタジオに自転車を用意しました。



「青切符」を切られる違反は113あるんです。「ながらスマホ」や「信号無視」などは、危険な行為だと分かると思うんですが、大瀬戸さん、こちらはどうでしょうか？





♪チリンチリン

ベルは本来、カーブなど視界が悪い場所で車や歩行者に自分の存在を知らせるために鳴らすもの。道をあけさせようとしたり、注意をひいたりするためにむやみに鳴らすのは正しい使い方ではありません。



広島県警は、ベルを鳴らしたからといってすぐに青切符を切ることはないとしていますが、正しい使い方を心がけたいですね。



スーパーなどの帰りに買い物袋を自転車のハンドルにかけて運転したことないですか？

こちらも、重さで左右のバランスがとれない状態で運転をすると、違反となってしまう可能性があるんです。カゴがいっぱいでやむを得ない場合は、リュックを背負うなどして安全な運転を心がけてください。

そして、雨の日の運転にも注意が必要です。

傘をさしながらの運転も、片手運転でハンドル操作が不安定となり危険ですよね。

もし、自転車の違反で青切符を切られても、車の免許には影響はありません。

反則金の支払いのみとなります。



また、広島県警によると、軽微な違反については、即・青切符ではなく、まずは警告を行い、改善されない場合は青切符を切るという運用を予定しているということです。自分や周りの安全のため、ルールを守った運転を心がけたいですね。

（2026年3月30日放送）