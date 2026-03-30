出会いと別れの春。

五島市の港では、島を離れる人と見送る人が別れを惜しむ姿が見られます。

五島市の福江港ターミナル。

友達と写真を撮っていたのは進学のため島を離れる田中 千之助さんです。

（長崎日大高校に進学 田中 千之助 さん）

「みんなとても優しくてあたたかい仲間。向こうの高校では陸上をするので夢を叶えるために頑張る」

フェリーと岸壁を結ぶ紙テープ。

旅立つ人と見送る人の思いをつないでいます。

ターミナルではこの春、進学や転勤で島を離れる人たちの出発がピークを迎えています。

（夫の転勤で長崎市に草加 彩花さん）

「五島に来てすぐに下の子が生まれたので、家族が増えたのが一番の変化だったが、子どもたちにたくさんの友達と先生に恵まれて、いっぱい楽しい思い出が出来た」

福江中学校で2年間、教壇に立った柴田 侑治 教諭。

3年生を送り出した卒業式が、一番の思い出だといいます。

（福岡市の中学校に転勤 柴田 侑治 教諭）

「素直に礼儀正しくという願いで子どもたちと過ごしてきたので、今後の人生でそれを出してくれたら」

旅立ちの春。

島の人たちは船が見えなくなるまで手を振り、別れを惜しんでいました。