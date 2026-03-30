旅立つ人と見送る人の「思いをつなぐ紙テープ」五島の港では別れを惜しむ人たちの姿が《長崎》
出会いと別れの春。
五島市の港では、島を離れる人と見送る人が別れを惜しむ姿が見られます。
五島市の福江港ターミナル。
友達と写真を撮っていたのは進学のため島を離れる田中 千之助さんです。
（長崎日大高校に進学 田中 千之助 さん）
「みんなとても優しくてあたたかい仲間。向こうの高校では陸上をするので夢を叶えるために頑張る」
フェリーと岸壁を結ぶ紙テープ。
旅立つ人と見送る人の思いをつないでいます。
ターミナルではこの春、進学や転勤で島を離れる人たちの出発がピークを迎えています。
（夫の転勤で長崎市に草加 彩花さん）
「五島に来てすぐに下の子が生まれたので、家族が増えたのが一番の変化だったが、子どもたちにたくさんの友達と先生に恵まれて、いっぱい楽しい思い出が出来た」
福江中学校で2年間、教壇に立った柴田 侑治 教諭。
3年生を送り出した卒業式が、一番の思い出だといいます。
（福岡市の中学校に転勤 柴田 侑治 教諭）
「素直に礼儀正しくという願いで子どもたちと過ごしてきたので、今後の人生でそれを出してくれたら」
旅立ちの春。
島の人たちは船が見えなくなるまで手を振り、別れを惜しんでいました。