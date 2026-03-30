「痩せたのに戻る…」はなぜ？リバウンドを招く“やりがち習慣”と整え方
「痩せたのに、気づけば戻っている」--そんなリバウンド経験ありませんか？食事を減らして体重が落ちたはずなのに、ふとした瞬間に感じる体の変化。「せっかく頑張ったのに」と感じる一方で、「自分の意志が弱いのかも」と思ってしまう人も少なくありません。ただ、リバウンドは“努力不足”だけで起こるものではないのです。
無理な食事制限は“続かない”
体重を早く落としたいとき、食事量を大きく減らしてしまいがち。ただ、その状態を長く続けるのは簡単ではありません。食事量を抑えすぎると、空腹感やストレスが積み重なり、あるタイミングで元の食事に戻ってしまうことがあります。
また、急激な減量では筋肉量も減りやすく、基礎代謝が下がることで以前と同じ食事でも体重が増えやすくなった可能性も考えられます。
「頑張る期間」で終わってしまうとリバウンドしやすい
ダイエット中だけ特別な食事や生活をしていると、その期間が終わった途端に元の習慣に戻りやすくなります。一時的に体重が落ちても、“普段の生活”に戻ったときに維持できなければ、結果としてリバウンドにつながってしまうのです。
大切なのは、「一時的に頑張ること」ではなく、日常の中で続けられる形に整えていくことになります。
無理なく続く習慣が結果につながる
食事量を極端に減らすのではなく、無理のない範囲で整えていくこと。例えば、バランスよく食べる、適度に体を動かすといった基本的なことでも、続けることで体の状態は安定しやすくなります。「少し足りない」ではなく、「ちょうどいい」と感じられる状態。その積み重ねが、結果的にリバウンドを防ぐことにつながります。
ダイエットは“終わるもの”ではなく、“続いていくもの”。その視点で習慣を整えていくことが、無理なく体型をキープする近道なのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞
🌼すぐリバウンドする人と、体型が安定する人。その差は“やり方”ではなく“習慣”です