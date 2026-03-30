JO1、アメリカ音楽賞で“日本人アーティスト初” バックストリート・ボーイズとの握手も
グローバルボーイズグループ・JO1が、アメリカ最高峰の音楽賞『iHeartRadio Music Awards 2026』の「World Artist of the Year」部門に日本人アーティストとして初めてノミネートされ、26日（現地時間）にアメリカ・ハリウッドにあるドルビー・シアターで開催された授賞式に川尻蓮、河野純喜、與那城奨が出席した。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
『iHeartRadio Music Awards』は、iHeartMediaが米国内に保有する860局以上のラジオ局と、同社のデジタル音楽プラットフォームであるiHeartRadioで年間を通して聴かれた音楽を称えるアメリカの音楽賞。JO1は昨年、レッドカーペットイベントに日本アーティストとして初めて登場し、5月にはアメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」にて、日本アーティスト過去最高位にランクイン。12月には、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』のダラス・LA公演に出演し、日本人アーティストとして初の快挙を達成した。そして、今回、「World Artist of the Year」部門のノミネートアーティストとして、授賞式へサプライズ登場した。
同部門には、Ayra Starr、Jackson Wang、MOLIY、Tylaといった名だたるアーティストが選出。日本人アーティスト初ノミネートを受け、レッドカーペットで多くのメディアから取材を受けた。「レッドカーペットを歩くことになって、どんな気持ちですか？」と質問に対し、與那城は、「ここに来られてすごく光栄ですし、皆さんとまたお会いすることができてうれしいです」とコメント。さらに、「今夜ここで会った人をグループに誘えるとしたら誰？」と聞かれると、偶然その場を通りかかったバックストリート・ボーイズのA.J.にインタビュアーが触れ、「例えば彼とか？」と話題に。JO1メンバーも驚きながらA.J.と握手を交わす貴重な一幕が見られた。
また、河野は「テイラー・スウィフトに入ってもらって、メインボーカルをお願いしたい」とユーモアを交えて回答し、「テイラー・スウィフトがJO1に入るのか」と笑いを誘った。
授賞式には、ほかにもマイリー・サイラスやNe-yo、テイラー・スウィフトら名だたるアーティストが出席。JO1のメンバーも会場でステージを観覧し、大きな刺激を受けた様子で、今後のグローバルな活動への意欲をさらに高めた。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
『iHeartRadio Music Awards』は、iHeartMediaが米国内に保有する860局以上のラジオ局と、同社のデジタル音楽プラットフォームであるiHeartRadioで年間を通して聴かれた音楽を称えるアメリカの音楽賞。JO1は昨年、レッドカーペットイベントに日本アーティストとして初めて登場し、5月にはアメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」にて、日本アーティスト過去最高位にランクイン。12月には、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』のダラス・LA公演に出演し、日本人アーティストとして初の快挙を達成した。そして、今回、「World Artist of the Year」部門のノミネートアーティストとして、授賞式へサプライズ登場した。
また、河野は「テイラー・スウィフトに入ってもらって、メインボーカルをお願いしたい」とユーモアを交えて回答し、「テイラー・スウィフトがJO1に入るのか」と笑いを誘った。
授賞式には、ほかにもマイリー・サイラスやNe-yo、テイラー・スウィフトら名だたるアーティストが出席。JO1のメンバーも会場でステージを観覧し、大きな刺激を受けた様子で、今後のグローバルな活動への意欲をさらに高めた。