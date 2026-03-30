いつも若々しい印象の人と、なぜか疲れているように見える人。その差って何？
しっかり休んでいるはずなのに、なぜか疲れて見える。一方で、特別なケアをしているわけではないのに、いつもすっきりと若々しく見える人もいます。この違いは体力の差ではなく、“疲れの見せ方”にあります。
疲れをそのまま表に出している
忙しい日が続くと、無意識に姿勢が崩れたり、表情が固まりやすくなるもの。そうした変化は、そのまま「疲れている印象」として伝わります。でも、若々しく見える人は肩の力を抜き、表情をやわらかく保つことを意識しているものです。
回復の時間を後回しにしている
予定を優先するあまり、休む時間を削っていませんか？知らないうちに疲れは少しずつ積み重なります。若々しい印象の人は、短い時間でも回復の時間を確保したり、小さなリセットを習慣にしているものです。
生活のリズムが安定している
睡眠や食事のリズムが整っていると、体の状態も安定しやすくなります。若々しく見える人は、特別なことよりも日常の整え方を大切にしているもの。その積み重ねが、若々しさにつながっているのでしょう。
疲れは避けられないものですが、見せ方は整えることができるはず。姿勢、回復の習慣、生活リズムの３つに意識を向けて、人に与える印象をコントロールしていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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