「なんかウエストが太く見える…」なら。１日10回【下腹＆体幹に効かせる】簡単エクササイズ
体重は変わっていないのに、「なんかウエストが太く見える」と感じることはありませんか？その原因は脂肪だけでなく、“下腹と体幹がうまく使えていない状態”にあるかもしれません。そこで取り入れたい簡単エクササイズが【ダブルニーアップ】。腹筋の奥と体幹を同時に刺激し、ウエストまわりの印象を整える効果を期待できます。
【STEP１】姿勢を整える
仰向けになり、両ひざを軽く曲げて足を床につけます。両腕は体の横に自然に置き、手のひらは床へ。腰が反らないようにお腹に軽く力を入れ、背中を安定させます。
【STEP２】ひざを引き寄せてキープ→ゆっくり戻す
▶効かせるコツ
「しっかり引きつける」よりも「下腹で動きをコントロールする」ことを優先。ひざを胸に押しつけすぎると力が抜けやすくなります。小さな動きでも、下腹にじんわり効く感覚を大切にしましょう。
ウエストまわりは“正しく使う”ことで印象が変わりやすいパーツ。１日10回でも、続けることでシルエットに差が出てきます。ぜひ無理のない範囲で取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
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