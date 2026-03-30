「なんかウエストが太く見える…」なら。１日10回【下腹＆体幹に効かせる】簡単エクササイズ

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体重は変わっていないのに、「なんかウエストが太く見える」と感じることはありませんか？その原因は脂肪だけでなく、“下腹と体幹がうまく使えていない状態”にあるかもしれません。そこで取り入れたい簡単エクササイズが【ダブルニーアップ】。腹筋の奥と体幹を同時に刺激し、ウエストまわりの印象を整える効果を期待できます。

【STEP１】姿勢を整える




仰向けになり、両ひざを軽く曲げて足を床につけます。両腕は体の横に自然に置き、手のひらは床へ。腰が反らないようにお腹に軽く力を入れ、背中を安定させます。

【STEP２】ひざを引き寄せてキープ→ゆっくり戻す




両ひざを曲げたまま持ち上げ、ゆっくり胸に近づけます。勢いを使わず、下腹で引き寄せる意識がポイント。腰が浮きすぎない位置で２秒キープしたら、そのままコントロールしながら元の位置へ戻します。脚を下ろすときも力を抜かず、下腹で支え続けるように行いましょう。　※10回を目安に行います

▶効かせるコツ


「しっかり引きつける」よりも「下腹で動きをコントロールする」ことを優先。ひざを胸に押しつけすぎると力が抜けやすくなります。小さな動きでも、下腹にじんわり効く感覚を大切にしましょう。

ウエストまわりは“正しく使う”ことで印象が変わりやすいパーツ。１日10回でも、続けることでシルエットに差が出てきます。ぜひ無理のない範囲で取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで作成しています　※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています

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