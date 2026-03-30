え、こんなに“多機能”なの！？【ユニクロ】春に1枚あると助かる♡「優秀パーカ」

優秀な機能性を備えた春アウターを持っていると、なにかと役立ちそう。今回ご紹介する【ユニクロ】の「多機能パーカ」は、UVカットや撥水などこれからの季節に嬉しい機能付き。ちょっとした外出にも旅行にも活躍するアイテムをピックアップしたので、ぜひチェックしてみて。

バッグに入れて常備したい優秀パーカ

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ」\3,990（税込）

紫外線が気になる季節に嬉しいUVカット機能に加え、小雨程度なら弾く撥水機能付き。日常使いにもレジャーにもぴったりで、この春の本命アウターになる予感。ポケッタブル仕様なので、バッグに入れておけば必要なときにサッと取り出せるのも魅力。

実用性はもちろんおしゃれに楽しめる優秀パーカ

多機能なだけでなく、おしゃれに見えるのも嬉しいポイント。程よくゆとりのあるシルエットで、ラフに羽織るだけでもトレンド感ある印象に仕上がりそう。ブラウンのチェック柄ならカジュアルすぎず、大人も取り入れやすい落ち着いた雰囲気になりおすすめです。

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※こちらの記事ではユニクロ、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

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Writer：licca.M