日本戦の前日会見にトーマス・トゥヘル監督が出席

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が現地時間3月30日、日本代表戦の前日会見を行った。

同31日にウェンブリー・スタジアムで開催される日本戦について「日本代表のようなチームと対戦できる機会はそう多くない」と歓迎した。

FIFAランク4位のイングランドは、6月に開催される北中米ワールドカップの優勝候補。同18位の日本代表にとっては本大会に向けた試金石の一戦となる。トゥヘル監督は28日に日本が1-0で勝利したスコットランド戦についても分析したことを明かした。

対戦相手が日本に決まった際の印象について、トゥヘル監督は「（日本のチームを）とても気に入っています。本当に素晴らしいと思った。日本代表のようなチームと対戦できる機会はそう多くない」と歓迎した。そのうえで、「異なる個性やメンタリティー、プレースタイルを持つ相手と戦えるのは非常に興味深い」と語り、日本の実力を称えた。「非常に優れた結果を残しており、よく統制されたチームだ」と評価した。

そして、プレミアリーグのブライトンで活躍するMF三笘薫については「彼は10番で（シャドー）先発してくるでしょうね。彼を止めるのは難しいと思っています。まずは、彼にボールを持たせないことが1番の方法かもしれない。ドリブル、加速が長けている素晴らしい選手だと思います」と警戒した。日本戦を「よく鍛えられた組織との対戦を想定している」と展望し、戦術面では「5バックにダブルボランチを置き、前線は流動的。ボール保持の質も高い」と分析した。

イングランド代表は、同27日に行われたウルグアイ戦（1-1）後に、MFデクラン・ライス、FWブカヨ・サカ（ともにアーセナル）ら8選手が負傷で離脱。それでも、日本戦ではFWハリー・ケイン（バイエルン）やMFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）らが先発するとみられる。

「我々が正しく対応できなければ、機動力とスピードがあり、ボール扱いに長けた彼ら（日本代表）を仕留められると思っています。特にサイドチェンジには注意し、スマートに戦わなければなりません」

これまで日本はイングランドとは3度対戦し、0勝1分2敗。2010年5月に1-2で敗れて以来、16年ぶりの対戦で初勝利となるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）