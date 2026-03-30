ミュージカル「ジャージー・ボーイズ」のブロードウェイ・オリジナルキャストであり、フランキー・ヴァリ役でトニー賞ミュージカル主演男優賞に輝いた米俳優ジョン・ロイド・ヤング（50）が30日、東京・丸の内のCOTTON CLUBで初の来日公演を行った。

この日は日本版で同役を演じた人気ミュージカル俳優の大音智海（35）がゲスト出演。日米フランキーでミュージカルでも歌唱した「Can’t Take My Eyes Off You（君の瞳に恋してる）」を歌唱し、観客を沸かせた。

ヤングはこの日のために日本語を勉強したといい、MCでは「皆さん、こんばんは。会えてうれしいです」と日本語であいさつ。念願だった日本での公演。スポニチ本紙の取材に「日本のオーディエンスの前で歌うことができて、今夜、夢が現実になりました。思っていた通り、観衆のみなさんは素晴らしかったです。非常に敬意を持って僕の歌を聴いてくれ、とても温かい愛を感じました」と笑顔を見せた。

公演は31日、4月1日にも同所で行われる。現在も予約受付中で、当日でも電話で観覧予約が可能。