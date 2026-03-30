29日、サクラの開花が発表された石川県金沢市では、翌日早速、観光客らが花見を楽しむ様子が見られ、いよいよ今週末には満開の便りが届きそうです。

ぽかぽかと春の陽気になった金沢市内。桜の名所のひとつ、浅野川沿いの桜は花弁を開き始め、街並みをピンク色に染め始めています。

◇埼玉県から訪れた人は…「桜の咲いているのをいっぱい見まして、金沢城にも行ってきたのですが、すごく今、咲き始めてきれいでした。すごい楽しくて綺麗だった」

◇関西から訪れた人は…「（金沢は昨日開花が発表されたが？）そうなんですか！全然知らなかった。めっちゃ良いタイミングだった。ちょっとずつ咲いてきていい写真が撮れそう」

金沢地方気象台によりますと、天候で前後するものの、金沢では4月3日に満開を迎える見込みだということです。

24日の石川県内は各地で今年一番の陽気となり、最高気温は加賀中津原で6月上旬並みの24.2度まで上がったほか、白山河内で23度ちょうど、金沢でも20.7度など11の観測地点のうち、7地点で今年最高を観測しました。