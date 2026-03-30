

「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」

モンデリーズ・ジャパンは、クラッカーブランド「リッツ」から、日本国内ではもちろん、世界でも愛される人気のサンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボパッケージである「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」を、4月6日から期間限定で発売する。

どんな具材とも相性抜群の「リッツ」は、現在クラッカー売上No.1（インテージ SRI＋ クラッカー市場 2024年1月〜2025年12月 累計販売金額）のブランド。その中でも、香ばしくてサクサクした食感のリッツクラッカーに、なめらかなクリームをサンドした「リッツサンド」は、近年ますます人々から愛される人気シリーズになっている。

今回は、リッツサンドの中でも、香ばしいクラッカーとチョコレートクリームの甘じょっぱい味わいが楽しめる「リッツ チョコサンド」と、世代を超えて世界中で愛されているキャラクター「ハローキティ」がコラボレーションした、期間限定製品とのこと。

リッツだけのオリジナル描き下ろし「ハローキティ」のパッケージは、手に取るたびにワクワクを感じてもらえるようデザインした。

個包装パッケージは全3種類。小腹が空いたときや持ち歩きに便利な3枚入りの食べきりパックを7袋詰め合わせたファミリーパック仕様になっている。家族でのおやつ時間や家事の合間、友人とのおしゃべり、職場でのちょっとした休憩時間など、シェアしたり、一人で楽しんだりと日常のさまざまなシーンに「ハローキティ」が寄り添う。

全3種類の個包装デザインはランダムで入っているため、どのデザインが出てくるかは、開けてからのお楽しみ。袋を開けるたびに、さまざまな表現やポーズの「ハローキティ」に出会えるワクワクが広がる。思わず誰かに見せたくなったり、「どのデザインが入っていた？」と会話が生まれたりする点も、今回のコラボレーションならではの楽しみ方だとか。

また、リッツ チョコサンド×ハローキティのPOPも店頭に登場する。「このポーズのハローキティ、かわいい！」など、小さな発見をきっかけに、リッツサンドの輪が広がっていくことを期待している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月6日（月）

モンデリーズ・ジャパン＝https://www.mondelezinternational.com/japan