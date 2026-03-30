丸亀製麺が展開する、食の感動体験を追求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれ（原材料にうどんを30％以上使用している）の「丸亀うどーなつ」の新味として「抹茶味」（5個入り）を4月7日から全国の丸亀製麺で期間限定販売する。

「丸亀うどーなつ」は、丸亀製麺ならではの新たな感動体験として、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、非常に多くの消費者から好評を得て、累計販売数が2500万食（2024年6月25日〜2026年3月20日の期間、「丸亀うどーなつ」を販売する丸亀製麺店舗における累計販売数）を突破している。



「丸亀うどーなつ 抹茶味」

今回登場する「丸亀うどーなつ 抹茶味」には、京都・宇治で170年続く老舗「堀田勝太郎商店」の抹茶を贅沢に使用。「堀田勝太郎商店」の抹茶は、抹茶本来の甘みを最大限に引き出す後火二度焙煎が施されており、甘みが強く、まろやかな風味が特長になっている。抹茶のまろやかな風味と上品な香りが際立つ特製パウダーは、やさしい甘みのきび糖との比率にこだわり、程よい甘さで子どもから大人まで楽しめる味わいに仕上げた。また「丸亀うどーなつ」最大の特徴である“もっちもち食感”との相性を追求し、粒子の細かい抹茶を使用することでしっかりとうどーなつに絡み、なめらかな舌触りと濃厚な味わいを楽しめる。

外出が楽しくなる季節。「丸亀うどーなつ」は、花見やピクニックなど春の行楽シーンにもぴったりだとか。春風とともに広がる抹茶の香りと、噛むほどに幸せを感じるもっちもち食感で、特別なリラックスタイムを過ごしてほしいという。

［小売価格］300円（税込）

［発売日］4月7日（火）

丸亀製麺＝https://jp.marugame.com