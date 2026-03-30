「夫の心が、限界にきている」。画面越しの表情に、結婚13年目で明らかにいつもと違う雰囲気を察した妻・早穂さん。翌日にはチケットを手に、迷わず子どもを連れてアメリカへ。「家族より大事なものはない」と駆けつけた彼女が見た夫の姿とは。マエケンに寄り添った、知られざる決断の舞台裏を伺いました。

【写真】「純白のドレスに和装もお似合い」お揃いのポーズに夫婦仲の良さを感じるプライベート写真（全17枚）

シャンプーの蓋も押せない。肉体の限界よりも怖かった「心の異変」

メジャーではワイブスミーティング以外でも家族が参加する機会が多い

── スポーツ選手に怪我のリスクは付き物ですが、前田投手も2021年に肘の手術を経験しています。妻の早穂さんから見て、当時の様子はいかがでしたか？

早穂さん：手術の直前は、シャンプーボトルの蓋を押すのも痛そうで…。選手以前に、日常生活にも影響が出ている状態でした。常に痛み止めを飲み、湿布を貼り、ずっと痛みと向き合っていた姿をそばで見ていたので、やはり心配でした。

── 手術から復帰まで1年7か月でした。

早穂さん：それでもリハビリは前向きに取り組んでいて、気持ちが落ち込むような様子はありませんでした。本当に心配したのは復帰後です。2025年の6月頃だったと思います。

── 早穂さんが危機感を覚えた瞬間があったのですね。

早穂さん：夫はタイガースの契約を終えた後、メジャーでの生活にひと区切りつけ、日本へ帰国すると決めていました。そのため、私たちは、子どもたちの学校の新年度が始まる4月にひと足先に日本へ帰国しました。アメリカで生まれた息子にとっては初めての日本での暮らし、娘にとっても10年ぶりの帰国。環境の大きな変化に適応していくのは、きっと簡単なことではなかったと思います。

ちょうどその頃、夫の状態があまり良くなくて…。テレビ電話で話したときに、「体のどこかが痛いわけではないけれど、思うように投げられない」と打ち明けてくれたんです。

これまでも調子が上がらず落ち込むことはありましたが、次の試合に向けて気持ちを切り替え、私の冗談に笑ってくれるような余裕がありました。けれどその時期はそうした冗談が言えない空気で…。前向きになれず、眠りも浅いと話していて、画面越しでも心身ともにとても苦しい状況にいることが伝わってきました。長く夫を見てきましたが、ここまで強い不安を感じたのは初めてだったかもしれません。

賛否はあっても「家族より大事なものはない」。夫の窮地に駆けつけた家族

早穂さんの誕生日、常に家族と過ごす時間を大切にしている

早穂さん：テレビ電話から翌日にはチケットを取り、2日後にはアメリカへ向かいました。学校の先生には「夫の心身が心配なので、家族で会いに行ってきます」と正直にお伝えして、お休みをいただきました。

いろいろな考え方があると思いますが、私にとって家族は何より大切な存在です。「今は家族で会いにいくことが一番大事だ」と思い、迷いはありませんでした。夫がいるネブラスカ州まで、乗り換えも含めて16時半ほどの移動。飛行機の遅延もあり、到着したときは1日近く経っていました。幼い子どもを連れての長旅でしたが、とにかく夫に会いたい一心でした。

今まで2か月以上会わないことがなかったので、再会した瞬間の夫や子どもたちの笑顔が今でも忘れられません。

現地では、動物や水族館、公園で遊んだりと、とにかく一緒に過ごす時間をたくさん作りました。家族で大声で笑いながら過ごすうちに、夫にも少しずつ笑顔が戻ってきて、元気を取り戻す様子が伝わってきたんです。改めて、家族と過ごす時間が夫にとって大きな力になると感じました。弾丸の渡米でしたが、疲れよりも充実感が大きかったです。

「一人の人間として、誰かの力になりたい」。10年ぶりの日本で描く未来

── 結婚14年目、日本・アメリカと拠点を変えながら駆け抜けてきた日々を振り返って、今どう思われますか？

早穂さん：アメリカでの生活を経験して、家族を大切にする気持ちはさらに強くなったように思います。向こうでは出産に家族が立ち会うために休暇を取ることや、職場に家族を連れてくることがとても自然なこととして受け入れられていて、家族の時間を大切にする文化を強く感じました。夫も「Happy wife Happy life」というアメリカの格言のような言葉を周囲からよく聞かされていたようで、ことあるごとに感謝の気持ちを伝えてくれるようになり、私たち自身も家族の絆がより深まっていったと思います。

── 2026年から東北楽天イーグルスに所属。10年ぶりに帰国されましたが、早穂さん自身の気持ちの変化はありますか？

早穂さん：以前日本にいたときは、奥様のなかでも比較的若い立場で、球場に行くと先輩の奥様を見つけてご挨拶していたことを思い出します。きっと今のチームではかなり年上のほうだと思いますが、なにしろ10年ぶりなので、浮かないように若い方にいろいろ教えていただきたいと思います。

夫も久しぶりに日本でプレーすることになりますが、まずは怪我なく、好きな野球を思い切り楽しんでほしい気持ちが一番ですね。これまでと変わらず、家族で支えていけたらと思っています。

── 早穂さんも10年ぶりの日本での生活が始まりました。自身が今後やっていきたいことはありますか？

早穂さん：夫が現役でプレーしている間は、今までと変わらずにサポートすることを大切にしていきたいです。そのうえで将来的には、以前から関心のあったボランティア活動や社会貢献につながるような取り組みにも少しずつ関わっていけたらと思っています。ひとりの人間として、誰かの力になれるような活動ができたら嬉しいですね。

…

誰よりも近くで見てきたからこそ、言葉にならない「異変」に気づき、迷わず行動に移す。その決断力が、ひとりのアスリートを、そしてひとつの家族を救いました。

皆さんは、大切な人が発している「小さなSOS」に気づいたとき、すべてを後回しにして駆けつける勇気を持てますか？

取材・文：松永怜 写真：前田早穂 撮影：矢島太輔