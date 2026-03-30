アツギは、多足組レッグウェアブランド「Atsugi Stocking（アツギストッキング）」の今年春夏シーズン新商品として、「エアリーDRYで美しく。」を発売する。「エアリーDRYで美しく。」はムレ対策に特化したストッキングで、パンティ部とレッグ部にメッシュ編みを採用。暑い夏でもストッキングが必要なシーンに、ムレが気になりにくく快適なはき心地をリーズナブルな価格で提供する。アツギオンラインショップでは3月30日に発売、店頭では3月下旬から順次展開中。

アツギが昨年7月に実施したインターネット調査で63.2％の人が「気になる」と回答したパンスト着用時のムレ。高温多湿な日本ではストッキング着用時のムレに悩む人が多いことが分かる。

そこでアツギは、ストッキング着用時のムレ悩みを軽減すべく、多足組レッグウェアブランドのAtsugi Stockingから、ムレ対策特化型ストッキング「エアリーDRYで美しく。」を発売する。

ムレ対策の秘訣はメッシュ編みの生地。従来品と異なる大きな編み目によって、通気性がよく、ムレにくいストッキングに仕上げた。

風通しが良いため、ジメジメした気候でもムレが気になりにくく、快適なはき心地になっている。

「エアリーDRYで美しく。」には「ロイカEF」を使用している。ロイカEFは従来廃棄されていた不要糸を原料の一部として再利用し、新しい糸に生まれ変わらせたリサイクルストレッチファイバー。リーズナブルで快適なはき心地のアイテムを、サステナブルな仕様で展開する。



「エアリーDRYで美しく。（2足組）」

「エアリーDRYで美しく。（2足組）」は、パンティ部、レッグ部に通気性対応のメッシュ編みを採用したムレ対策特化型ストッキング。ムレにくく快適なはき心地になっている。繊維上の細菌の増殖を抑制し、気になるニオイの発生を軽減する抗菌防臭加工付き。静電気防止加工を施しているため、衣類のまとわりつきを防止する。つま先は破れにくい補強トウ仕様になっている。



「エアリーDRYで美しく。ひざ下丈（2足組）」

「エアリーDRYで美しく。ひざ下丈（2足組）」は、通気性対応のメッシュ編みを採用したムレ対策特化型ストッキング。ムレにくく快適なはき心地になっている。ロングスカートやパンツスタイルと合わせやすいひざ下丈とのこと。繊維上の細菌の増殖を抑制し、気になるニオイの発生を軽減する抗菌防臭加工付き。静電気防止加工を施しているため、衣類のまとわりつきを防止する。つま先は破れにくい補強トウ仕様になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

アツギオンラインショップ：3月30日（月）

店頭：3月下旬から順次

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp