意外な“ごはん事情”に沼らせの秘密が...？金川紗耶が演じる「沼らせ乙女の日常」をお届け♡

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派手じゃないのに、ふとしたしぐさや姿が頭に残る“沼らせ女子”。ちょっぴり謎めいた雰囲気も、その魅力のひとつ♡ そこで今回は、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じる「沼らせ乙女の日常」をお届けします。意外な“ごはん事情”に、沼らせのヒントが隠されているかも…？

沼らせ乙女の日常

世界中のみんなが恋するあのコ。

どうしてか目で追ってしまう人がいる。派手じゃない、でもふとしたしぐさや姿が頭に残る。

なにを考えてどんな生活を送っているのか。近づきたくなるのに、全部は見せてくれない。余白ごと、いつのまにか沼る。

そんな沼らせ乙女の日常を、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じます。

ごはんは基本自炊しています

外食も好き。でも、基本は自炊。冷蔵庫にあるもので、さっとなにかを作れてしまう。でも、料理上手をアピールすることもなく、ちゃんとしている感を見せすぎない。

丁寧だけど重くない。そのバランスとギャップが、沼られる女のコの強みだったりする。

シャツ 15,400円、ショートパンツ 7,700 円／ともにカルバン・クライン

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）撮影協力施設／白樺舎 

金川紗耶

Ray編集部 編集長 山本八重

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