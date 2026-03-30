歌手の和田アキ子（75）が30日、自身のインスタグラムを更新。MCを務めたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が29日に最終回を迎えたことを受け、胸中をつづった。

和田は「昨日、TBS「アッコにおまかせ！」レギュラー放送最終回を迎えました」と報告。

「最後の挨拶でもお伝えしましたが、ここまでやってこれたのは、番組のスポンサーになっていただいた企業の皆様、番組を制作してくれたスタッフの皆様、いつも生放送を盛り上げてくれた、1回出ても、30年以上出ても、同じ準レギュラーの皆様、そして何よりも、1985年10月の放送開始から、日曜日の11時45分にチャンネルを合わせていただいて、ご覧いただいた視聴者の皆さんのおかげです。生放送で40年以上やれた事を、自分の中で誇りに思っております」と、視聴者、出演者、スタッフ、スポンサーらへの感謝をつづった。

そして「心から、感謝の気持ちを込めて。本当にありがとうございました これからも、よろしくお願いします」と呼びかけていた。

「アッコにおまかせ！」は1985年にスタート。昨年10月に40周年を迎えた長寿番組で、世相を忌憚（きたん）なく斬る和田の姿が長年お茶の間に愛されていた。