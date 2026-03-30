■31日の全国の天気

「全国的に雨」

31日(火)は北海道から九州、沖縄まで全国的に雨が降りそうです。沿岸部は風も強まり、荒れた天気となるでしょう。関東や東海のさくらはちょうど見頃の所が増えていますが、さくらにとっては試練の雨となりそうです。

「警報級の大雨のおそれも」

九州南部は未明にかけて、四国は明け方にかけて、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があるでしょう。九州北部・中国・近畿・東海・北陸でも、昼前後にかけて激しく降る所がありそうです。

「雨のタイミングは？」

西日本の雨は午前が中心で、午後は次第にやむ見込みです。一方、東日本は日中いっぱい雨が続くでしょう。関東は夕方にかけて、雨が降ったりやんだりとなりそうです。東北は夜にかけて雨が続くでしょう。北海道は晴れ間の出る所もありますが、夕方以降は道南や道東で雨の降る所がある見込みです。沖縄は雨が降ったりやんだりで、雷雨になる所もありそうです。先島諸島では午前を中心に激しい雨の降る所があるでしょう。

「風も強まり、春の嵐に」

また、各地で風も強まりそうです。四国や近畿で予想される最大瞬間風速は30〜35メートルで、交通機関にも影響が出る可能性があります。関東の沿岸部も横殴りの雨となるでしょう。

■あすの予想気温

南風が強まるため、朝の最低気温は前日より高い所が多くなりそうです。

【31日(火)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（＋2 4月下旬）

青森 5℃（＋3 4月下旬）

仙台 8℃（＋3 4月下旬）

新潟 11℃（＋2 5月上旬）

東京 15℃（＋3 5月中旬）

名古屋 14℃（±0 5月上旬）

大阪 15℃（±0 5月上旬）

広島 14℃（＋3 5月上旬）

高知 16℃（＋3 5月下旬）

福岡 18℃（＋5 5月下旬）

日中の最高気温は前日より低い所が多くなりそうです。それでも、平年と比べると高い傾向です。

【31日(火)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 12℃（-1 4月中旬）

青森 11℃（-2 4月上旬）

仙台 14℃（-1 4月上旬）

新潟 16℃（-6 4月中旬）

東京 17℃（-4 4月上旬）

名古屋 21℃（-2 4月下旬）

大阪 23℃（-1 5月上旬）

広島 21℃（-2 4月下旬）

高知 25℃（＋2 5月中旬）

福岡 20℃（-4 4月中旬）

◎週間予報・西日本と沖縄

大阪や高知では31日(火)にもさくらが満開となる予想です。ただ、この先はお花見にはあいにくの雨の日が多くなりそうです。4月1日(水)も雨の所が多いでしょう。2日(木)は貴重な晴れ間となりそうです。3日(金)は早くも九州で雨が降りだし、4日(土)は各地で雨となるでしょう。4日(土)は西日本で大雨となるおそれがあるため、今後も最新の情報にご注意ください。

◎週間予報・東日本

31日(火)の雨は夜にいったんやみますが、4月1日(水)は再び雨雲が広がりそうです。現時点の予想では、関東は1日(水)の夕方から雨が降り出す見込みです。関東や北陸では2日(木)の昼頃にかけて雨の残る所があるでしょう。3日(金)は晴れますが、週末は再び天気が下り坂となりそうです。30日(月)、さくら満開の発表があった名古屋では、2日(木)と3日(金)がお花見チャンスとなる見込みです。

◎週間予報・北日本

札幌は4月3日(金)にかけて晴れるでしょう。東北は3日(金)に晴れる他は、曇りや雨の日が多くなりそうです。また、東北では日々の気温のアップダウンが大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。仙台の最高気温は2日(木)は13℃で平年並み、5日(日)は18℃で4月下旬並みの予想です。仙台では31日(火)にもさくらが開花して、4日(土)に満開となる予想です。