フジテレビの特番「ＦＮＳ新ドラマ大集合！ 国民が熱狂した伝説ドラマ名場面８１連発！ 国民的ヒットの祭典」が３０日、放送され、チョコレートプラネット、川島明が女優・内田有紀（５０）とともにＭＣを務めた。

冒頭からワイプで映りまくる内田に、ＳＮＳ上では「変わらなすぎて 凄い」「歳とらなさが異次元」「可愛すぎる 彼女だけ時空歪んでない？」「奇跡だわ」「いつ歳を取ってるんだ…若すぎだろ」「内田有紀の変わらなさはどうしてなの？」「いつの時代のドラマみても今と変わらなすぎて、時止まってない？」とコメントが殺到し、『内田有紀祭り』状態に。

さらに、連続ドラマデビューとなった１７歳時の出演作、フジ「その時、ハートは盗まれた」（１９９２年）で、スタントなしに跳び箱（推定６階）を宙返りしながら軽やかに跳んだ場面が流れ、スタジオは「えぇ〜っ！」「わお〜っ！」「何あのワザ！」「このキレ！」「めっちゃ運動神経いい！」と騒然。

内田は「器械体操部だったので、普通に跳ぶんじゃなくて、これ（※手をついて宙返りしながら）で跳んだんです。ぶっつけ本番で」とリハーサルもなしで一発ＯＫだったことをさらりと明かした。これには「これぶっつけ本番でやる内田有紀さんレベルが違うぞバケモノ級」と驚く声もあがっていた。