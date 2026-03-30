ABEMAが、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」の第2弾出演アーティストを発表した。

（関連：【画像あり】後藤真希の後輩にあたるJuice=Juice）

「30時間限界突破フェス」は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送される特別番組。「最強バズりソング歌謡祭」はその締めくくりとして開催される企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。

第1弾出演アーティストとして、FRUITS ZIPPER、Juice=Juice、ねぐせ。、VIBYの4組が発表されていた中、今回は第2弾として、後藤真希の出演が決定。後藤はモーニング娘。での活動をはじめ、ソロアーティストとしても数々のヒット曲を送り出してきた。

あわせて、デビュー曲「Really Like You」がアジア全域で話題となった韓国出身・19歳のシンガーソングライターGyubin、2019年からソロアーティストとしても活動するKAZ（GENERATIONS／数原龍友）、シンガーソングライターのchay、May J.といった実力派アーティストの出演も明らかに。

さらに“NEXTバズりアーティスト”として、ASOBISYSTEM発のアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」からfav me、Toi Toi Toi、log youの3組も登場。

また、LDH発の次世代ボーイズグループ・WOLF HOWL HARMONYや、佐藤晴美がプロデューサーを務めたオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から誕生した10人組ガールズグループ・CIRRAの出演も決定した。

なお、現在、番組の観覧募集も実施中だ。応募方法や詳細は特設ページで確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）