¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆÆüËÜ¤Ë°Ü½»¡ª¡©»Å»ö¤â²È¤â¼Î¤Æ¤¿YOU¤Î¤¢¤Þ¡Á¤¤Æü¾ï¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þYOU¤ÈÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡ªSP¡×¡£º£²ó13Ç¯ÌÜ¤ÎºÇ½ª²ó¡¢¼¡²ó¤¬14Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë95Ê¬¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆÆüËÜ¤Ë°Ü½»¡ª¡©¡õÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëËëËö¤Î¡È¤ª¤ó¤Ê»ø¡ÉÃæÌîÃÝ»Ò¤ÎÊè»²¤ê¤Ø
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥ì¥ß¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¡£10Ç¯Á°¤«¤éºÙ¡¹¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç½¢¿¦¤â¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯Á°¤Ë¤Ï3¥õ·î´ÖÅìµþ¤ËÂÚºß¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ËÆüËÜ°Ü½»¤ò·è°Õ¡£¼Â¤Ïº£²ó¤½¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢²È¤òÇä¤ê¡¢»Å»ö¤â¼¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êÊü¤·Íç°ì´Ó¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£Êì¹ñ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¹¤éÇäµÑ¡£¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°Ü½»¤ò¡©
ÍýÍ³¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡¢¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬Âç¹¥¤¡£ËèÆü¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¹©Åª¤ÊÌ£¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤ª¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¥ì¥ß¤µ¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÅºÉÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤ÎÌ¾½ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò³Ú¤·¤à¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬°û¤á¤ë¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ª¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì©Ãå·èÄê¡ª
¼«Âð¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ÇºÆ²ñÅöÆü¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤Ï¶âÈ±¤Î½÷À¤È¸½¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤Î¥í¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê34ºÐ¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤¦ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤À¤½¤¦¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ø¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¼«½¬¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤â´°È÷¤µ¤ì¡¢³Ø½¬¤Ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤´Ä¶¡ª
ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÆü³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤Ï´Á»ú¤À¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ü¡¼¥É¤ËÎý½¬¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½ñ¤½ç¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹ë²÷¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÈÆ¯¡É¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢½çÈÖ¤Ï¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â»ú¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Ã´ÅöD¤¬¤ª¼êËÜ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤¬¡¢D¤Î½ñ¤¤¤¿»ú¤âÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡Ä¤È¤Û¤Û¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¨¤ê¤º¤ËD¤¬¡ÈÏÂ¿©¡É¤È½ñ¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ïº¸Íø¤¤À¤«¤é´Á»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢»ú¤ò·Á¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½ñ¤½ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤Ã¤¿»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¡£ÄûÀµ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æñ¤·¤¤´Á»ú³Ø½¬¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ß¤Ë¥´¡¼¡ªÆ±¹Ô¤¹¤ë¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤â¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î°Ü½»ÍýÍ³¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹ÍýÍ³¤¬¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆüËÜ¤ÏÈþ¤·¤¤¹ñ¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¡¢Ã´ÅöD¤âÆ±°Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ÅþÃå¤·¤¿¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ï¤É¤³¤«¤Ê¡©¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡£¤³¤³¤Ë¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¿ä¤·¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£½µ¤Ë1ÅÙ¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë°û¤ß¤ËÍè¤ë¤Î¤¬½¬´·¤À¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤ÈÀÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÃíÊ¸¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¤é°ìÌÜ»¶¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Ø¡ª¤³¤³¤Î¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¡È¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°û¤ßÊüÂê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤ÈÃí¤²¤Ð¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó´Å¤¤Ì£¤¬Çö¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÖÉ¹¤Ê¤·¤Ç°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬ËÍ¤Î°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢´ÅÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÃº»À¤Î¶¯¤µ¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥í¥á¥í¡£¤·¤«¤â¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢¥ì¥ß¤µ¤óÎ®¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎä¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¡¢ÌÜ¤¸¤ê¤¬²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃº»À°ûÎÁ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥ì¥ß¤µ¤ó¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤¬»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¡£36ºÐ¤Ç½éÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤Ãº»À°ûÎÁ¤òÃµ¤·¤Æ¤Ï°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇËÉÙ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯¸«¡£¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÈÎÐ¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡È¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤·¡¢¡É¿ÍÀ¸â1¤Ë¥¦¥Þ¤¤¡È¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬°û¤á¤ëÅ¹¤âÄ´¤Ù¤Æ°û¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äµÊÃãÅ¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ò»î¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ì¤«¤Ä¤äµíÐ§¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢3¥õ·î¤ÎÎ¹¹ÔÃæ¤Ï·ç¤«¤µ¤º°û¤ßÂ³¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
µ¢¹ñ¸å¤ÏÂçÎÌ¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶¹âµé¥ï¥¤¥óÊÂ¤ß¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢µã¤¯µã¤¯ÃÇÇ°¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬ËèÆü°û¤á¤ëÀ¸³è¤òÌ´¤ËÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤ä²È¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤â¤¹¤Ù¤Æ¼êÊü¤·¡¢°Ü½»¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¸½ºß¤Ï¡¢²È¶ñÉÕ¤¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢ÍÎÉþ¿ôÃå¤È¥Ñ¥½¥³¥ó1Âæ¤Ë¥«¥Ð¥ó¤È¶µºà¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÆü¸å¤Ï°û¤ß²á¤®¤Î¤»¤¤¤«ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï½µ¥¤¥Á¤Ç²æËý¡£
¤ª¤«¤ï¤ê2ÇÕÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Á¥Ó¥Á¥Ó¤È¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤òÌ£¤ï¤¦¥ì¥ß¤µ¤ó¡£ËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¡×¤È¸ì¤ë¥ì¥ß¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´Å¤¤¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤È°ì½ï¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆÆüËÜ¤Ë°Ü½»¡ª¡©¡õÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëËëËö¤Î¡È¤ª¤ó¤Ê»ø¡ÉÃæÌîÃÝ»Ò¤ÎÊè»²¤ê¤Ø
À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥ì¥ß¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¡£10Ç¯Á°¤«¤éºÙ¡¹¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç½¢¿¦¤â¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯Á°¤Ë¤Ï3¥õ·î´ÖÅìµþ¤ËÂÚºß¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ËÆüËÜ°Ü½»¤ò·è°Õ¡£¼Â¤Ïº£²ó¤½¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢²È¤òÇä¤ê¡¢»Å»ö¤â¼¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êÊü¤·Íç°ì´Ó¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£Êì¹ñ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¹¤éÇäµÑ¡£¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°Ü½»¤ò¡©
ÍýÍ³¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡¢¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬Âç¹¥¤¡£ËèÆü¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¹©Åª¤ÊÌ£¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤ª¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¥ì¥ß¤µ¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÅºÉÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤ÎÌ¾½ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò³Ú¤·¤à¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬°û¤á¤ë¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ª¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì©Ãå·èÄê¡ª
¼«Âð¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ÇºÆ²ñÅöÆü¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤Ï¶âÈ±¤Î½÷À¤È¸½¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤Î¥í¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê34ºÐ¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤¦ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤À¤½¤¦¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ø¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¼«½¬¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤â´°È÷¤µ¤ì¡¢³Ø½¬¤Ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤´Ä¶¡ª
ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÆü³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤Ï´Á»ú¤À¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ü¡¼¥É¤ËÎý½¬¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½ñ¤½ç¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹ë²÷¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÈÆ¯¡É¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢½çÈÖ¤Ï¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â»ú¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Ã´ÅöD¤¬¤ª¼êËÜ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤¬¡¢D¤Î½ñ¤¤¤¿»ú¤âÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡Ä¤È¤Û¤Û¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¨¤ê¤º¤ËD¤¬¡ÈÏÂ¿©¡É¤È½ñ¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ïº¸Íø¤¤À¤«¤é´Á»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢»ú¤ò·Á¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½ñ¤½ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤Ã¤¿»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¡£ÄûÀµ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æñ¤·¤¤´Á»ú³Ø½¬¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ß¤Ë¥´¡¼¡ªÆ±¹Ô¤¹¤ë¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤â¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î°Ü½»ÍýÍ³¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹ÍýÍ³¤¬¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆüËÜ¤ÏÈþ¤·¤¤¹ñ¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¡¢Ã´ÅöD¤âÆ±°Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ÅþÃå¤·¤¿¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ï¤É¤³¤«¤Ê¡©¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡£¤³¤³¤Ë¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¿ä¤·¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£½µ¤Ë1ÅÙ¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë°û¤ß¤ËÍè¤ë¤Î¤¬½¬´·¤À¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤ÈÀÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÃíÊ¸¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¤é°ìÌÜ»¶¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Ø¡ª¤³¤³¤Î¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¡È¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°û¤ßÊüÂê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤ÈÃí¤²¤Ð¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó´Å¤¤Ì£¤¬Çö¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÖÉ¹¤Ê¤·¤Ç°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬ËÍ¤Î°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢´ÅÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÃº»À¤Î¶¯¤µ¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥í¥á¥í¡£¤·¤«¤â¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢¥ì¥ß¤µ¤óÎ®¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎä¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¡¢ÌÜ¤¸¤ê¤¬²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃº»À°ûÎÁ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥ì¥ß¤µ¤ó¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤¬»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¡£36ºÐ¤Ç½éÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤Ãº»À°ûÎÁ¤òÃµ¤·¤Æ¤Ï°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇËÉÙ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯¸«¡£¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÈÎÐ¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡È¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤·¡¢¡É¿ÍÀ¸â1¤Ë¥¦¥Þ¤¤¡È¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬°û¤á¤ëÅ¹¤âÄ´¤Ù¤Æ°û¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äµÊÃãÅ¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ò»î¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ì¤«¤Ä¤äµíÐ§¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢3¥õ·î¤ÎÎ¹¹ÔÃæ¤Ï·ç¤«¤µ¤º°û¤ßÂ³¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
µ¢¹ñ¸å¤ÏÂçÎÌ¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶¹âµé¥ï¥¤¥óÊÂ¤ß¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢µã¤¯µã¤¯ÃÇÇ°¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤¬ËèÆü°û¤á¤ëÀ¸³è¤òÌ´¤ËÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤ä²È¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤â¤¹¤Ù¤Æ¼êÊü¤·¡¢°Ü½»¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¸½ºß¤Ï¡¢²È¶ñÉÕ¤¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢ÍÎÉþ¿ôÃå¤È¥Ñ¥½¥³¥ó1Âæ¤Ë¥«¥Ð¥ó¤È¶µºà¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÆü¸å¤Ï°û¤ß²á¤®¤Î¤»¤¤¤«ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï½µ¥¤¥Á¤Ç²æËý¡£
¤ª¤«¤ï¤ê2ÇÕÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Á¥Ó¥Á¥Ó¤È¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤òÌ£¤ï¤¦¥ì¥ß¤µ¤ó¡£ËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì©Ãå¤Ï½ªÎ»¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¡×¤È¸ì¤ë¥ì¥ß¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´Å¤¤¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤È°ì½ï¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡ª