【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「ガマンする必要なし」友人に励まされ…？＜第16話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第16話 それとこれとは別問題
【編集部コメント】
お友達に「それとこれとは別問題」と言われ、少し気持ちが落ちついたフミカさん。どうやら今まで、「義両親がいい人たちだから」「自分にはもう居場所がないから」とムリなものまで我慢しすぎていたことに気がついたようですよね。しかし大爆発して義実家を飛び出してしまっているフミカさん、この後はどうするつもりなのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第16話 それとこれとは別問題
【編集部コメント】
お友達に「それとこれとは別問題」と言われ、少し気持ちが落ちついたフミカさん。どうやら今まで、「義両親がいい人たちだから」「自分にはもう居場所がないから」とムリなものまで我慢しすぎていたことに気がついたようですよね。しかし大爆発して義実家を飛び出してしまっているフミカさん、この後はどうするつもりなのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙