＜買う？買わない？＞お弁当やお惣菜に半額シールが！お得なのに買わない理由って何？
スーパーやデパートなどで販売されているお弁当やお惣菜。そのままレンチンすれば食べられるので、忙しいときや疲れているときなどに買うママもいるのではないでしょうか。そうしたお弁当やお惣菜は夕方以降になると値引きされることもあります。なかには半額になることも。これについて、ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『スーパーなどで半額になっているお弁当やお惣菜を買う？』
半額のお弁当やお惣菜を買う理由
もともと狙っているから
『買うよ。半額になっている時間に買い物に行くんだもん。そりゃ買っちゃうでしょ』
半額になる時間はお店によって異なるものの、普段から利用しているのであれば、その時間帯も把握できるのでしょう。たとえば夕方5時になると半額のシールが貼られるようになるとわかっていれば、その時間に合わせてお店に行くこともできるでしょう。同じものでも買う時間によって値段が違うとわかれば、「安く買いたい」と思うのは自然な発想ですよね。
通常価格では買おうと思わないものだから
『普段食べられないお高めのお寿司が半額になっていたら即買い』
お弁当やお惣菜のなかには、通常の値段ではなかなか手が出ないものもあるでしょう。あるママの場合には、高級なお寿司なのだそう。それらが半額になり買いやすい価格になっていれば、迷わず購入へ。高級寿司を安く食べられ贅沢気分を味わえますね。
賞味期限内に食べるから問題なし
『家に帰ってすぐ食べるんだもん。半額だったらラッキーじゃん』
『その日に食べる予定だったら全然問題ない』
『消費期限に食べ切れるなら買う』
お弁当やお惣菜が半額になるのは、翌日になると売れないことも理由の1つですね。でも賞味期限がその日であっても、すぐに食べるのであれば問題ありません。逆に、賞味期限内に食べ切ることができないならば、いくら安くても買わないのでしょう。半額だからとりあえず買うのではなく、食べ切れる量を考えていることもわかります。
夕食を作らずにすむから
『年を取ってから、帰ってご飯を作るのが面倒くさくなってきた。シールが貼ってあって、好みの品ならGETします！』
仕事をしていたり、家族に「ご飯はいらない」と言われたりすると、夕ご飯をわざわざ作るのが面倒になることもあるでしょう。食材を買う手間やコストを考えると、半額のお惣菜などを買った方がはるかにお得になるケースも。家族構成によっては、ご飯を作るよりも買った方がいいと思うこともあるようですね。
廃棄を減らせるという立派な名目を掲げて
『「廃棄を減らしたぞ」と思いながら買う』
『売れ残ったら廃棄でしょ。人助けと思って買うよ』
お弁当やお惣菜は、基本的にはその日のうちに食べるもの。もし売れ残ったらお店が廃棄することになるのでしょう。それはもったいないですし、食品ロスの観点からも避けたいですね。半額のものを買うのは、廃棄を防ぐことになる。そう考えると、積極的に買いたくなるものです。
半額のお弁当やお惣菜を買わないのは、なぜ？
「買わない」のではなく「買えない」場合も
『シールが貼られる時間帯に買い物に行かないので、半額に遭遇しない』
お店でお弁当やお惣菜を半額にする時間帯は決まっています。でもその時間帯に買い物に行けるとは限りませんね。たとえば夕方前に行くと、まだ半額シールが貼られていないこともあるのでしょう。半額の商品があれば買うけれど、そもそもそれに出会わないという事情もあるようです。
必要ではないから
『弁当は普段から買わないから、半額でも買わない。惣菜は食べたいものが半額だったら買うけれど、半額だからといってあれこれ買うことはしない』
『半額だからって、必要のないものをわざわざ買いはしない』
いくら半額でも、自分や家族の好みに合わないものや必要がないものは買いませんね。食べたいものがすでに売れてしまった場合でも、だからといって他のお弁当などを買うようなことはしないようです。あくまで食べたいか食べたくないか、必要か必要でないかで判断していることがわかります。
半額でも、たくさん買えば予算オーバーに
『半額シール付きは、輝くお宝。でも嬉しくて買いすぎて無駄使いするわ、カロリーオーバーしまくるわで、本末転倒もよくあること』
半額のシールが貼られていると、それはもはやお宝。特に物価が高くなっている今では、そう感じることもありますね。でもいくら半額になっているとはいえ、数をたくさん買えばそれなりの金額になってしまいます。そして食べ切らないともったいないと思って完食してしまい、ついカロリーオーバーに。そうなると最初から適量を買うようにした方が、予算的にもカロリー的にもよかったことになってしまいます。
半額シールを見るとワクワクする気持ちもわかりますが、冷静な判断も必要になってきそうです。