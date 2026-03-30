29日、新潟市西区の畑で自営業の男性(43)がトラクターの下敷きになっているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。農作業中にトラクターに巻き込まれた可能性があるということです。



警察によりますと、29日午後6時半ごろ、新潟市西区笠木で男性の家族から「トラクターにはさまれている」と消防に通報がありました。男性は病院に運ばれましたが、その後 死亡が確認されました。とくに上半身が傷ついていて、死因は多発性外傷でした。



警察は、男性が農作業中に何らかの原因でトラクターに巻き込まれた可能性があるとみて調べを進めています。警察は、農業用の機械を使用した後はエンジンを切るよう呼びかけています。