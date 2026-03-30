川島明、90年放送フジ名ドラマのまさかの演出に驚がく スクランブル交差点で大胆に「今だったら大炎上…」
お笑いコンビ・麒麟の川島明が30日放送の『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（後7：00）に出演。フジ名作ドラマの演出に驚いた。
【写真】金髪刈り上げボブ×ざっくり胸元ドレス姿でオトナの色気満載の浅野温子
同番組では90年代のトレンディドラマから、つい最近社会現象を巻き起こした話題作まで、ドラマ好き300人が選んだフジテレビが誇る名作ドラマ81本の名場面、名ゼリフ、そして主題歌を、超貴重映像とともに一挙大放出した。
番組の冒頭、1990年に放送された『世界で一番君が好き！』が紹介されたが、渋谷・スクランブル交差点のど真ん中で浅野温子と三上博史がお互いに運転する車から身を乗り出し、濃厚なキスをするという名シーンが流れた。
大胆過ぎる演出にスタジオから驚きの声が相次いだが、川島は「今だったら大炎上で終わりそう」とツッコミ、スタジオの爆笑を誘った。
【写真】金髪刈り上げボブ×ざっくり胸元ドレス姿でオトナの色気満載の浅野温子
同番組では90年代のトレンディドラマから、つい最近社会現象を巻き起こした話題作まで、ドラマ好き300人が選んだフジテレビが誇る名作ドラマ81本の名場面、名ゼリフ、そして主題歌を、超貴重映像とともに一挙大放出した。
番組の冒頭、1990年に放送された『世界で一番君が好き！』が紹介されたが、渋谷・スクランブル交差点のど真ん中で浅野温子と三上博史がお互いに運転する車から身を乗り出し、濃厚なキスをするという名シーンが流れた。
大胆過ぎる演出にスタジオから驚きの声が相次いだが、川島は「今だったら大炎上で終わりそう」とツッコミ、スタジオの爆笑を誘った。