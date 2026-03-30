巨人の元監督で評論家の堀内恒夫氏が３０日、自身のブログを更新。阪神戦で炎上した若武者に愛のある直言を行った。

堀内氏は「レジェンズシートの解説でスタンドから見てたけど、モニターに映し出される山城の顔からは吹き出すほどの汗が流れていた」と２９日の阪神戦で先発したドラ３左腕・山城京平投手（２２）に言及した。

その表情から緊張していることは明らかだった。「横から投げるピッチャーは緊張したらコントロールが乱れやすい。ストライクが入るかどうか。試合前に一番危惧（きぐ）していたところだ」と心配していたという。

実際、左腕は制球が乱れ２回０／３で６７球を投げ３安打５四死球５失点でＫＯ。６―１２で敗れた試合後、二軍降格を言い渡された。

堀内氏は「コントロールが効かないだけでなく２回には死球を２つも与えてしまう。死球に関しては（山崎）伊織にも言っている。『新人だから』は理由にはならない。これはいかんよ」とプロとして戦う以前の問題とした。

そのうえで「球団ＯＢとしてあえて厳しいことを言うが開幕カード３戦目で投げるには荷が重すぎただろう。戸郷も伊織も投げられない。そこで首脳陣はデータの少ない新人に賭けたわけだ。結果、（開幕戦のドラ１）竹丸は成功したが柳の下に二匹目のドジョウはいないと言うこと」と首脳陣の決断をバッサリ切り捨てた。

それでも堀内氏は全力を尽くした若武者には温かい目を向けた。「投げた山城はショックだったと思う。でも、君はこれからだ。いいものはたくさん持っている。二軍でしっかり自分の持ち味を伸ばしてまた上がってきてほしい。頼みましたよ！」と再起を期待していた。