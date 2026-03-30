りそなグループB2・4位の鹿児島レブナイズです。3位の熊本とアウェーで直接対決に臨みました。

アウェーで熊本と対戦した、黒のユニホームのレブナイズ。試合は開始直後から、一進一退の攻防に。厳しいマークに苦戦したレブナイズ。

ただ、アウトサイドのシュートも効果的に決まり、第1クォーターを同点とします。

続く第2クォーター、早いパスでインサイドへ。

アウダが力強さを見せます。

リバウンドから速攻も決まり、8点リードで試合を折り返します。

後半、圧倒的スピードでAJ。

シュートの精度が高い熊本に追い上げを許しますが…。

AJの個人技で逆転させず、1点リードで最終クォーターに突入します。

ホームの応援を背に勢いに乗る熊本。レブナイズは元NBAプレーヤーに3Pで同点に追いつかれると、ゴール下の隙を突かれて逆転を許します。その後すぐさま追いつき、一歩も譲らぬ展開に。しかし、激しいディフェンスを前にミスも生まれ、6点差に離されます。

そして最後まで追い上げ届かず、70対73で敗れました。

順位は4位、レブナイズは勝率が5割を下回って、ワイルドカードでの進出もぎりぎりの状況です。次の試合は今度の水曜日、ホームで東地区1位の信州と対戦します。

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