【東京首都圏 今週は 雨続く】満開の時期に 最悪の「花散らしの雨」 【雨シミュレーション３１日（火）～４月４日（土）】／ 関東各都市の週間予報】東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨・長野
【雨雲接近中】関東甲信地方 今週は雨の日多い４月１日（水）は下り坂で、２日（木）にかけて、東京都心でも活発な雨雲がかかる予想となっています。 ４日（土）は再び下り坂で、５日（日）も関東甲信地方は雨の予報です。
「低気圧」が前線を伴って通過していきます。今週は、次から次へと低気圧がやってきて、雨の日が多いでしょう。
、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。雨シミュレーション３１日（火）～４月４日（土）
３１日（火）は、関東南部でまとまった雨になり、神奈川県では大雨警報が発表される可能性があります。
シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。関東甲信地方 各都市の週間予報（３１日（火）～４月６日（月））
週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。
今週で唯一晴れるのは金曜日のみで、お花見には悩ましい日が続くでしょう。
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