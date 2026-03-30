【雨雲接近中】関東甲信地方 今週は雨の日多い

「低気圧」が前線を伴って通過していきます。今週は、次から次へと低気圧がやってきて、雨の日が多いでしょう。

、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雨シミュレーション３１日（火）～４月４日（土）

３１日（火）は、関東南部でまとまった雨になり、神奈川県では大雨警報が発表される可能性があります。

４月１日（水）は下り坂で、２日（木）にかけて、東京都心でも活発な雨雲がかかる予想となっています。

４日（土）は再び下り坂で、５日（日）も関東甲信地方は雨の予報です。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（３１日（火）～４月６日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

今週で唯一晴れるのは金曜日のみで、お花見には悩ましい日が続くでしょう。

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